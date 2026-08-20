Tragedia en Tokio: Accidente de tren dejó cuatro empleados de limpieza muertos en Japón

El transporte de Tokio, Japón, fue suspendido durante algunas horas este jueves 20 de agosto, luego de que un tren arrollara a cuatro trabajadores mientras limpiaban las vías en la prefectura de Tochigi.

De acuerdo a las agencias internacionales, un grupos de siete empleados de limpieza se encontraban realizando sus labores diarias en la estación de Shin-Kanuma cuando el transporte los embistió, lo que conmocionó a la nación asiática, debido a que no son comunes este tipo de accidentes.

Ante este hecho, las estaciones Shin-Tochigi y Shimo-Imaichi fueron suspendidas durante un par de horas mientras se llevaban a cabo las investigaciones para entender por qué ocurrió el accidente.

Train hits and kills four workers in Japan – authorities pic.twitter.com/cj8jsV1Gzw — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Empleados fueron declarado muertos en un hospital de Japón

Funcionarios del gobierno de Tokio revelaron a medios locales que tras el accidente, autoridades llegaron al punto y sólo cuatro de los siete empleados quedaron atrapados debajo del tren, pero aún estaban con vida por lo que fueron trasladados a un hospital.

Sin embargo, al recibir ayuda médica, fueron declarados como muertos al ya no presentar signos vitales. Todos los fallecidos era hombres entre 50 y 60 años y el accidente ocurrió mientras limpiaban la maleza.

Usuarios del tren en Japón relatan cómo fue el accidente

El tren llevaba consigo alrededor de 50 pasajeros y ninguno resultó afectado tras el fatal accidente; sin embargo, relataron a los medios japoneses que sólo oyeron un fuerte ruido y fueron avisados de que se suspendería el servicio.

“Escuchamos un fuerte estruendo, luego el tren frenó de emergencia con tanta brusquedad que fue imposible mantenerse en pie (...) se anunció: ‘Nos detendremos para identificar el origen del ruido’ y nos quedamos sin poder bajar”, puntualizó.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.