Fernando Farías Laguna ya viene rumbo a México bajo custodia de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que las autoridades de ese país autorizaran su deportación.

El exmando naval salió de Argentina este jueves 20 de agosto de 2026 con destino a México; una vez que llegue al país, se espera que las autoridades competentes determinen los siguientes pasos dentro de la investigación que existe en su contra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

✈️Fernando Farías Laguna deja Argentina bajo custodia rumbo a México



Así comenzó el traslado del contraalmirante, señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles.



Farías Laguna viaja en una aeronave… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 20, 2026

¿Qué pasó con Fernando Farías Laguna en Argentina?

Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, luego de que las autoridades detectaran que había ingresado al país con documentación falsa.

El excontralmirante mexicano se encontraba prófugo de la justicia mexicana por una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal.

Tras su detención, Farías Laguna permaneció bajo custodia en Argentina mientras se definía su situación legal y en mayo, su defensa informó que había solicitado asilo político ante las autoridades argentinas para evitar su regreso a México.

Sin embargo, este 19 de agosto de 2026, el Gobierno de Argentina autorizó su deportación a México.

¿De qué acusan a Fernando Farías Laguna?

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Fernando Farías Laguna por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

Las investigaciones apuntan a una presunta red que habría utilizado aduanas marítimas para facilitar el ingreso de combustible a México con documentación irregular y evadir el pago de impuestos correspondientes.

En el caso también aparece su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido en México y enfrenta un proceso relacionado con la misma investigación.

La Secretaría de Marina, en coordinación con la @FGRMexico y la @SSPCMexico, colaboró en el traslado a México de Fernando “N”, detenido en Argentina.



Esta acción da continuidad a nuestro compromiso expresado desde septiembre de 2025 con la legalidad, transparencia, el debido… https://t.co/8ASRIl9eKy — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

¿Qué pasará con Fernando Farías Laguna tras llegar a México?

Después de su llegada al país, el siguiente paso será que Fernando Farías Laguna quede a disposición de las autoridades mexicanas que cuentan con una orden de aprehensión en su contra.

La audiencia será uno de los momentos clave para conocer cuál será su situación jurídica y cómo avanzará el proceso relacionado con la investigación por huachicol fiscal.

Esposa de Fernando Farías Laguna pide garantizar su integridad

Mientras se prepara el traslado de Fernando Farías Laguna a México, su esposa, Mónica Gámez Grijalva, expresó su preocupación por la seguridad del excontraalmirante y pidió a las autoridades garantizar su integridad durante el regreso al país.

En un mensaje difundido este 19 de agosto, Gámez Grijalva señaló que, hasta las 17:00 horas, tiempo de México, su esposo todavía se encontraba en Buenos Aires, Argentina, y que acababa de enterarse de que sería trasladado a la Ciudad de México en las siguientes horas.

La esposa de Farías Laguna dirigió su petición al Gobierno de México y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Como familia estamos muy preocupados tanto en su traslado como en su llegada a Ciudad de México. Queremos que sea justicia. Mi esposo es inocente”, afirmó Mónica Gámez.

Durante su mensaje, también defendió la trayectoria de su esposo y aseguró que es un marino con más de 30 años al servicio de México y padre de sus hijos.

“Hace más de un año que no ve a sus hijos por este entramado que lo quieren inculpar cuando mi esposo es inocente”, señaló.

Gámez Grijalva pidió que el caso se lleve bajo un debido proceso y que las autoridades investiguen para identificar a quienes, desde su perspectiva, serían los verdaderos responsables.

“Queremos un debido proceso como cualquier ciudadano lo pidiera y que se haga justicia y que saquen a los verdaderos culpables”, concluyó.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.