Argentina expulsa al contralmirante Fernando Farías Laguna por caso de huachicol fiscal

Autoridades de Argentina autorizaron este miércoles el traslado a México del contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires desde abril y requerido por la justicia del país señalado de diversos delitos, entre los que destacan los relacionados con el huachicol fiscal.

Sin embargo, su defensa busca frenar el traslado al argumentar que su regreso podría exponerlo a un escenario de presunta persecución política y poner en riesgo su integridad e incluso su vida.

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¿De qué acusan a Fernando Farías Laguna?

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Fernando Farías contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El exfuncionario naval es señalado por encabezar, en complicidad con su hermano Manuel Roberto, la red de contrabando de combustible conocida como “Los Primos”, la cual operaba de manera ilícita en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico.

El contralmirante de la Armada fue detenido el 23 de abril pasado en Buenos Aires luego de viajar con documentación falsa, cuando ya era buscado por autoridades mexicanas.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

“Ingresó a Argentina con identidad falsa. Venía desde Colombia con pasaporte trucho. Su nombre es Fernando Farías y está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio. Buscado por la CIA y con ficha de Interpol”, detalló en abril la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.

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