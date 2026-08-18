Juicio de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna será el 27 de agosto en Argentina

El contralmirante Fernando Farías Laguna podría ser extraditado a México si así lo decide la justicia en Argentina, ya que se agendó el juicio en la materia para el próximo jueves 27 de agosto.

De acuerdo a la información que obtuvo El Universal, la audiencia podría desarrollarse durante dos y tres días; sin embargo, ahí se decidirá si será trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez en el Estado de México (Edomex).

🚨#AlertaADN



Autoridades confirmaron que posiblemente se concrete el traslado a México del contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por contrabando de combustible pic.twitter.com/mzodEeL2Il — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

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Gobierno Federal confirma solicitud de traslado a México

Durante la mañana de este martes 18 de agosto, el Gobierno de México dio a conocer que “todo parece indicar” que habrá un traslado de Argentina al país.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, se mencionó, luego de referir que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) darán seguimiento a la noticia.

¿De qué se le acusa al contralmirante Fernando Farías?

El contralmirante Farías Laguna fue detenido en Argentina, luego de ser acusado, junto a su hermano el vicealmirante Manuel Roberto, quien ya se encuentra preso en el penal del Altiplano, por presuntamente cometer delitos en materia de hidrocarburos, así como de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fue detenido el pasado mes de abril, luego de que se solicitara una ficha roja de la Interpol por una investigación de la FGR que lo señala como líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de combustible.

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