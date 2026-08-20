Ola de calor deja 14 mil muertos en Alemania; temperaturas alcanzaron los 41°C

El Instituto Robert Koch (RKI) reportó que este verano la ola de calor a dejado alrededor de 14 mil muertes en Alemania debido a que se registraron temperaturas récord de hasta 41°C.

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Ola de calor deja miles de muertos en Alemania

De acuerdo con el reporte de RKI, 9 mil 600 de las 14 mil personas que murieron este año fueron del 22 al 28 de junio y las personas de 75 años o más fueron las más afectadas.

Este cálculo se realizó mediante una comparación con el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor. Según las estadísticas, en la mayoría de casos las muertes fueron ocasionadas por una combinación de altas temperaturas y afectaciones como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales por ello se consideran decesos relacionados con el calor.

Problemas de salud relacionados con el calor

Durante el verano el calor aumenta y esto puede provocar daños a la salud, algunos de los padecimientos más comunes en esta temporada son:

Insolación por la exposición prolongada y directa a la radiación solar y produce mareos, náuseas y vómitos.

por la exposición prolongada y directa a la radiación solar y produce mareos, náuseas y vómitos. Agotamiento por calor se da por una pérdida excesiva de agua y sales y se puede presentar debilidad, piel caliente, calambres musculares, náuseas y hasta pérdida del conocimiento.

se da por una pérdida excesiva de agua y sales y se puede presentar debilidad, piel caliente, calambres musculares, náuseas y hasta pérdida del conocimiento. El colapso por calor ocurre por el aumento de la circulación sanguínea en la piel provocando que el suministro de sangre al cerebro se reduzca hasta que la persona se desmaya o colapsa.

ocurre por el aumento de la circulación sanguínea en la piel provocando que el suministro de sangre al cerebro se reduzca hasta que la persona se desmaya o colapsa. El golpe de calor se produce cuando el cuerpo no se puede enfriar y no produce sudor y puede provocar piel seca, roja, caliente y pérdida de conocimiento.

Por ello se recomienda permanecer en lugares frescos y con sombra y tomar bebidas frías sin alcohol que contengan electrolitos. También se pueden aplicar compresas frías.

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