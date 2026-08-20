Ola de calor deja 14 mil muertos en Alemania; temperaturas alcanzaron los 41°C

El Instituto Robert Koch (RKI) reportó que este verano la ola de calor a dejado alrededor de 14 mil muertes en Alemania debido a que se registraron temperaturas récord de hasta 41°C.
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Ola de calor deja miles de muertos en Alemania
De acuerdo con el reporte de RKI, 9 mil 600 de las 14 mil personas que murieron este año fueron del 22 al 28 de junio y las personas de 75 años o más fueron las más afectadas.
Este cálculo se realizó mediante una comparación con el número de fallecimientos ocurridos durante las semanas de verano con y sin ola de calor. Según las estadísticas, en la mayoría de casos las muertes fueron ocasionadas por una combinación de altas temperaturas y afectaciones como enfermedades cardiovasculares, pulmonares o renales por ello se consideran decesos relacionados con el calor.
Problemas de salud relacionados con el calor
Durante el verano el calor aumenta y esto puede provocar daños a la salud, algunos de los padecimientos más comunes en esta temporada son:
- Insolación por la exposición prolongada y directa a la radiación solar y produce mareos, náuseas y vómitos.
- Agotamiento por calor se da por una pérdida excesiva de agua y sales y se puede presentar debilidad, piel caliente, calambres musculares, náuseas y hasta pérdida del conocimiento.
- El colapso por calor ocurre por el aumento de la circulación sanguínea en la piel provocando que el suministro de sangre al cerebro se reduzca hasta que la persona se desmaya o colapsa.
- El golpe de calor se produce cuando el cuerpo no se puede enfriar y no produce sudor y puede provocar piel seca, roja, caliente y pérdida de conocimiento.
Por ello se recomienda permanecer en lugares frescos y con sombra y tomar bebidas frías sin alcohol que contengan electrolitos. También se pueden aplicar compresas frías.
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