Además de los terremotos que han ocurrido alrededor del mundo, en distintas zonas se han detectado enjambres sísmicos los cuales ocurren a profundidades, relativamente, superficiales dentro de una misma zona delimitada.

Y es que, por la alta actividad sísmica en los últimos meses, las autoridades han incrementado la vigilancia en regiones con alta actividad tectónica y que presentan enjambres sísmicos.

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¿Qué son los enjambres sísmicos?

Pero primero debemos definir qué es un enjambre sísmico: es un fenómeno en el que se registran decenas o incluso cientos de sismos de magnitudes similares, generalmente suelen ser de intensidad baja o moderada.

Los enjambres sísmicos ocurren en una zona relativamente pequeña y durante un tiempo determinado, el cual pueden ser horas, días, semanas o incluso meses.

Pero ¿por qué ocurren los enjambres sísmicos? Algunos están relacionados con movimientos dentro de la corteza, actividad volcánica o cambios en las fallas geológicas, dependiendo de cada región.

Aunque vale la pena aclarar que un enjambre sísmico no implica que vaya a ocurrir un sismo mayor o terremoto, por lo que no es una señal de alerta para las regiones donde ocurren.

Zonas del mundo con presencia de enjambres sísmicos

De acuerdo con alertandote.com en las últimas 24 horas distintas zonas del mundo han presentado enjambres sísmicos.

Uno de los países que más enjambres sísmicos tuvieron fue Indonesia, en específico, en la Región Flores donde se detectaron 41 movimientos de este tipo, en una profundidad de 10 kilómetros.

En estados como Utah y California en Estados Unidos, también se registraron enjambres sísmicos. En el primero con una profundidad de 2.4 kilómetros y el segundo con 13 kilómetros.

En nuestro país, Michoacán es una de las entidades que presenta enjambres sísmicos y de los que se tiene registro desde hace más de 20 años.

Investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo señalaron que en la región de Uruapan se detectaron enjambres sísmicos en 1997 y 2006, conformados por 230 y 700 sismos, respectivamente.

Por último, otro de los casos que ha llamado la atención es de Granada, España, donde se presentaron sismos en los últimos días y refuerzan la teoría de que la región presenta un nuevo enjambre sísmico.

¿Qué es alertandote.com?

Alertandote.com es un sitio que ofrece un seguimiento en vivo de los movimientos sísmicos en diferentes partes del mundo.

Pero, además, cuenta con un sistema de alertamiento temprano que recibe y emite la señal oficial del Alertamiento Sísmico Mexicano.

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