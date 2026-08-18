Tres sismos registrados este martes 18 de agosto volvieron a poner la actividad sísmica internacional bajo los reflectores, luego de que movimientos telúricos fueron reportados en Afganistán, Venezuela y España.

Estos movimientos ocurren después de varios eventos sísmicos importantes registrados durante los últimos meses en distintas regiones del mundo.

🚨#AlertaADN



Ocurrió un sismo de magnitud 5.3 en Jurm, Afganistán pic.twitter.com/fVmXnU9uSm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

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Sismo en Afganistán martes 18 de agosto

Primero vamos a Asia del Sur, donde este martes 18 de agosto se produjo un sismo de 5.3 en Afganistán, el cual logró sentirse fuera de su territorio, alcanzando zonas de Pakistán y Tayikistán.

De momento, no se han reportado personas fallecidas, lesionadas, ni daños materiales por el movimiento telúrico.

A pesar de ello, las autoridades del país asiático mantienen revisiones en zonas cercanas al epicentro para descartar posibles afectaciones.

Vale la pena destacar que Afganistán es un país ubicado en una zona de intensa actividad sísmica, esto derivado de las placas Índica y Euroasiática.

Vuelve a temblar en Granada, España

Este martes 18 de agosto, de nueva cuenta Granada tuvo un temblor, pero esta vez de magnitud 4.8, donde se reportaron tres personas heridas, entre ellas una menor.

El nuevo sismo tuvo como epicentro Alhendín, a 10 kilómetros al sur de Granada, el cual provocó que los habitantes salieran de edificios.

🌎🚨 Habitantes de #Granada, España, se mostraron sorprendidos tras registrarse un segundo #sismo en la zona.



😨 El movimiento generó preocupación entre la población.

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Tras el movimiento, Antonio Sanz, consejero de Emergencias del Gobierno regional de Andalucía, señaló que no hubo daños estructurales de importancia en la zona.

Venezuela despertó con un sismo

A las 3:25 am (tiempo local) los habitantes de Venezuela despertaron por un sismo superior a 4 grados con epicentro cerca de La Guaira.

Recordemos que esta zona ya había sido afectada por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

De momento, no se reportaron daños ni personas heridas o fallecidas en Venezuela por este movimiento telúrico.

Fuertes terremotos en el mundo este 2026

En lo que va del año, varios países sufrieron sismos fuertes en este 2026:

Venezuela: doble terremoto (7.2 y 7.5)

Colombia: 7.4

Filipinas: 7.8

Indonesia: 7.7

México: 7.4

Aunque de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), en promedio se producen 15 sismos al año de magnitud entre 7.0 y 7.9, de los cuales ya hay 10 (hasta mediados de agosto).

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