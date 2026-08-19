Diferencia entre el fentanilo e “ISO”, la droga que preocupa a la ONU por su expansión mundial

La crisis por las drogas opioides sigue afectando al planeta, pero ahora no sólo por el fentanilo, sino por ISO, una nueva sustancia que ya preocupa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo a varios reportes de la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) durante este año.
En el documento más reciente, de agosto de 2026, Naciones Unidas informó que la droga isotonitazeno, mejor conocida como ISO, debe de comenzar a ser vigilada al representar “una grave amenaza a la salud pública”.
Además, al igual que el fentanilo, los diferentes grupos del narcotráfico alrededor del mundo han comenzado a traficar con ésta, lo que ha expandido su uso en varios países alrededor del mundo, aunado al uso recreativo.
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Diferencias entre ISO y fentanilo
Estas son las diferencias entre ISO y fentanilo, dos drogas sintéticas que preocupan por su expansión alrededor del mundo:
Diferencias químicas
- ISO está conformado por dos benzilbencimidazoles, lo que la diferencia también de la morfina y que evita la detección de las pruebas contra opioides
- El fentanilo proviene de la familia de fenilpiperidínico, es decir, un opioide sintético clásico
Diferencias en potencia
- ONUDC informa que puede ser de cinco a nueve veces más potente que el fentanilo; sin embargo, lo que más preocupa es que sus variantes siguen desarrollándose
Diferencias geográficas
- ISO está creciendo principalmente en Europa
- Fentanilo tiene mayor presencia en América del Norte
¿Qué es la droga ISO?
Esta droga proviene de la familia de los analgésicos opioides sintéticos y su descubrimiento data de los años 50 del siglo pasado; no obstante, en el marcado negro se empezó a detectar en 2019, según la ONU mediante el Sistema de Alerta Temprana.
En el mercado negro se puede encontrar como polvo, tabletas falsificadas bajo prescripción médica o incluso en sprays nasales.
Sus principales síntomas son efectos analgésicos, así como una euforia intensa, lo que desencadena en una fuerte adicción y alto potencial de dependencia; no obstante, una sobredosis podría terminar con la vida de la persona que la consumió.
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