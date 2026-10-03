Christa Pike permanece en estado crítico después de sobrevivir al intento de ejecución mediante inyección letal al que fue sometida en Tennessee. La mujer de 50 años se encuentra hospitalizada en el área de Nashville.

Los médicos también trabajan para eliminar de su organismo el pentobarbital que recibió durante el procedimiento del pasado 30 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se encuentra Christa Pike tras la ejecución fallida?

Los abogados de Christa Pike informaron que continúa críticamente enferma e inconsciente en un hospital de Tennessee. Debido a su estado, permanece intubada y utiliza un ventilador mecánico para respirar mientras recibe atención médica.

El equipo legal también señaló que Pike llegó al hospital con lesiones importantes en ambos brazos. Según un documento presentado ante un tribunal, sus extremidades estaban inflamadas y presentaban quemaduras y ampollas después del procedimiento.

🚨#AlertaADN ⚖️ Renunció Frank Strada, jefe de prisiones de Tennessee, tras la fallida ejecución por inyección letal de Christa Pike.



🏥 Pike sobrevivió al procedimiento y permanece en estado crítico en un hospital pic.twitter.com/B1LqVJGaha — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 3, 2026

Los abogados sostienen que las dificultades para colocar correctamente las vías intravenosas pudieron estar relacionadas con lo ocurrido durante la ejecución. Estas circunstancias forman parte de la información que deberá ser revisada por las autoridades de Tennessee.

¿Qué pasó durante la ejecución de Christa Pike?

Pike fue llevada a la cámara de ejecución de la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, el 30 de septiembre. Las autoridades administraron dos dosis de pentobarbital, pero el procedimiento no produjo su muerte.

El caso es considerado excepcional porque Pike se convirtió en la primera persona conocida que permanece con vida después de recibir las sustancias utilizadas para una inyección letal.

Testigos reportaron que continuó respirando durante un periodo prolongado después de recibir las sustancias y posteriormente fue trasladada en una ambulancia a un hospital.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.