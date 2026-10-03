El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear la entrega de un pago de 5 mil dólares si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas de noviembre.

Esta propuesta lleva por nombre el “Dividendo Trump” pero, además, el mandatario también anunció un pago único de 90 dólares para más de 20 millones de beneficiarios de Medicare.

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¿Quiénes recibirían los 5 mil dólares de Trump?

De acuerdo con lo planteado por Trump, el pago sería para todos los ciudadanos estadounidenses adultos en caso de que los republicanos ganen el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

El mandatario volvió a hablar de la propuesta mediante publicaciones y videos difundidos este sábado, en los que pidió a los ciudadanos acudir a las urnas. Trump sostiene que el dinero podría financiarse con los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

Además, estimaciones citadas por FactCheck.org calculan que entregar 5 mil dólares a los aproximadamente 245 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años supondría un costo cercano a 1.2 billones de dólares.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

Jubilados también recibirán pago en Estados Unidos

El gobierno federal entregará 90 dólares a más de 20 millones de personas inscritas en Medicare Part B, con el objetivo de ayudar a cubrir parte de sus primas.

El dinero provendrá del Medicare Improvement Fund, que cuenta con 2 mil millones de dólares destinados a mejoras del programa.

Los pagos comenzarán a distribuirse durante octubre. La mayoría de los beneficiarios elegibles los recibirá mediante depósito directo, mientras que quienes no tengan esa modalidad recibirán un cheque por correo.

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