Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, renunció a su cargo este 3 de octubre, en medio de una situación que ya puso los reflectores sobre las prisiones de Tennessee.

La decisión llega pocos días después de un episodio que generó cuestionamientos sobre uno de los procedimientos más delicados del sistema. ¿Qué ocurrió y por qué la salida de Strada tomó fuerza justo ahora? En adn Noticias te contamos.

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🚨#AlertaADN ⚖️ Renunció Frank Strada, jefe de prisiones de Tennessee, tras la fallida ejecución por inyección letal de Christa Pike.



🏥 Pike sobrevivió al procedimiento y permanece en estado crítico en un hospital pic.twitter.com/B1LqVJGaha — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 3, 2026

Frank Strada dejará su cargo este mes

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, confirmó este sábado 3 de octubre que Frank Strada dejará su puesto como comisionado del Departamento de Corrección del estado durante octubre.

Strada presentó su renuncia y el gobernador la aceptó, mientras avanza una revisión independiente sobre lo ocurrido durante el intento de ejecución de Christa Pike.

El propio Strada señaló que considera que el Departamento de Corrección cumplió con el protocolo establecido, pero dijo que decidió apartarse porque considera que es lo mejor para Tennessee mientras se realiza la investigación.

¿Qué pasó durante la ejecución de Christa Pike?

La ejecución de Pike estaba programada para el 30 de septiembre en Tennessee, sin embargo, el procedimiento no concluyó como estaba previsto después de que fallaran los intentos de administrar la inyección letal.

De acuerdo con documentos presentados por sus abogados, se administraron dos dosis de pentobarbital, pero hubo problemas con las vías intravenosas.

La defensa sostiene que las vías no estaban correctamente colocadas o que las venas de Pike se dañaron, lo que habría provocado que parte del medicamento entrara en los tejidos en lugar de llegar adecuadamente al torrente sanguíneo.

El Departamento de Corrección de Tennessee, por su parte, sostiene que siguió cada paso del protocolo de ejecución establecido por el estado.

Hace 30 años, el día que la sentenciaron a muerte, Christa Pike solo pidió un abrazo.



“¿Puedo abrazar a mi mamá antes de irme?” No se lo permitieron.



Anoche Tennessee intentó ejecutarla. Le aplicaron dos dosis de pentobarbital. Siguió con vida, roncando, y la trasladaron a un… pic.twitter.com/s8UuNoIRNu — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 1, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike?

Christa Pike, de 50 años, permanece en estado crítico, de acuerdo con información proporcionada por sus abogados; tras el fallido procedimiento fue trasladada a un hospital del área de Nashville, donde continúa recibiendo atención médica.

Sus abogados informaron que Pike permanece inconsciente, intubada y conectada a un ventilador para ayudarla a respirar, también señalaron que presenta lesiones importantes en ambos brazos y que el personal médico trabaja para tratar los efectos del pentobarbital que recibió durante el intento de ejecución.

La defensa también ha expresado preocupación por las posibles consecuencias médicas del procedimiento, pero hasta ahora no existe un diagnóstico público definitivo sobre el daño a largo plazo que pudo haber sufrido.

Tennessee suspende las ejecuciones restantes de 2026

Tras el caso de Pike, el gobernador Bill Lee ordenó suspender las ejecuciones que estaban programadas en Tennessee para el resto de 2026, mientras se realiza la revisión independiente.

La investigación buscará establecer qué falló durante el procedimiento con Christa Pike y si fue necesario modificar los protocolos utilizados por el Departamento de Corrección.

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