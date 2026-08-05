Desmantelan laboratorio clandestino del CJNG en Cataluña, España; detienen a 13 personas

La Policía Nacional de España en colaboración con autoridades de Francia desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Cataluña, España, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo al comunicado oficial, el cártel habría introducido casi 2.5 toneladas de metanfetamina disuelta en aproximadamente 12 toneladas del producto procedente de México.

“La operación ha permitido desmantelar uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de metanfetamina localizados en Europa hasta el momento”, se pudo leer durante este miércoles 5 de agosto.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

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Decomisan kilos de metanfetamina en España

Fue en la localidad de Terragona donde se localizó un laboratorio clandestino que estaba en operaciones y en funcionamiento, ahí se decomisaron

Dos mil 400 kilos de metanfetamin a, de los cuales mil 600 kilos se encontraban en vainilla líquida

a, de los cuales mil 600 kilos se encontraban en vainilla líquida Seis vehículos

Cuatro mil 500 euros

Instrumentos químicos e industriales

Reactivos

Dispositivos electrónicos

“La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento siguiendo una operativa previamente organizada”, destacaron las autoridades al enunciar cómo fue el operativo.

Arrestan a 13 personas vinculadas con el CJNG en España

Además, se dio a conocer que detuvieron a 13 personas, cinco de ellas arrestadas en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona, todas en España. 12 ya se encuentran en prisión; sin embargo, se desconoce la situación jurídica del sujeto que resta.

Todos los aprehendidos son acusados por ser parte de una organización criminal, así como de cometer delitos contra la salud pública.

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