¿Nos pueden regresar el Penacho de Moctezuma? Pues resulta que esa posibilidad volvió a ponerse sobre la mesa y, ojo, no estamos hablando de cualquier recuerdito de museo: se trata de una de las piezas más famosas de la historia de México.

El famoso penacho lleva años lejos de nuestro país y ahora una promesa hecha desde Austria volvió a encender la esperanza de verlo algún día de regreso. ¿Quién prometió devolverlo y qué tendría que pasar para que esta reliquia vuelva a México? En adn Noticias te contamos.

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I will return the Penacho to Mexico pic.twitter.com/uiN355Yydg — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) October 2, 2026

¿Quién prometió regresar el Penacho de Moctezuma a México?

El nombre que volvió a poner al Penacho de Moctezuma en el centro de la conversación es Günther Fehlinger-Jahn, economista y activista austriaco que ha manifestado su intención de competir por la Presidencia de Austria en las elecciones de 2028.

El político aseguró que, si llega a la Presidencia, buscará devolver el Penacho a México y trabajar con museos, especialistas y autoridades de ambos países para encontrar una vía responsable para su regreso.

La propuesta fue difundida en sus redes sociales y también contempla la posibilidad de una restitución de la pieza.

¿Dónde está el Penacho de Moctezuma?

Actualmente, el llamado Penacho de Moctezuma se encuentra en el Weltmuseum Wien, en Viena, Austria, donde forma parte de la colección del museo.

La pieza tiene más de 500 años y está elaborada con cientos de plumas de quetzal, además de otros materiales como madera, fibras, algodón, piel y elementos metálicos.

El museo la identifica como un tocado de plumas del México antiguo y señala que es el único ejemplar de este tipo que ha sobrevivido.

¿Por qué el Penacho de Moctezuma no puede regresar fácilmente a México?

Aquí es donde la historia se pone complicada, pues del Penacho no puede simplemente meterse en una caja, subirlo a un avión y traerlo de vuelta.

Entre 2010 y 2012, especialistas mexicanos y austriacos realizaron un proyecto conjunto para estudiar la historia, estructura y estado de conservación de la pieza.

Durante los trabajos encontraron al menos 170 roturas en sus 374 largas plumas de quetzal, además de daños en las redes que sostienen el tocado y cerca de 2 mil fragmentos de plumas que ya se habían desprendido.

Después de estos estudios, especialistas de México y Austria coincidieron en que su estado es extremadamente frágil.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Penacho no podía trasladarse hasta contar con una tecnología capaz de evitar las vibraciones que podrían dañarlo.

Por eso, aunque la promesa de devolverlo suena emocionante, el problema no es únicamente político o diplomático: también existe un enorme reto de conservación.

¿El penacho que está en Austria es realmente de Moctezuma?

Y aquí viene un detalle que le pone todavía más misterio a esta historia: aunque todos lo conocemos como el Penacho de Moctezuma, no está comprobado que realmente haya pertenecido a Moctezuma II.

El propio Weltmuseum Wien señala que no existen pruebas suficientes para identificarlo como una posesión del gobernante mexica, mientras que el INAH lo describe como un penacho atribuido a Motecuhzoma II.

El Penacho de Moctezuma, también conocido como el penacho de Moctezuma II, permanece en Austria mientras continúa la conversación sobre su posible regreso a México; por ahora, no existe una fecha oficial para su retorno.

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