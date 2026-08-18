Omán en la mira de Trump: Amenaza con bombardeos si cierra acuerdo marítimo con Irán

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, insistió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que el país persa se ha reforzado durante la tregua.

Qalibaf mencionó entre las condiciones el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin de las operaciones militares en todos los frentes, es decir, contra Irán, pero también las de Israel contra el Líbano.

El exguardia revolucionario advirtió además que la República Islámica se reforzó militarmente durante las semanas de tregua y que está lista para “imponer una mayor derrota” al país norteamericano.

El aviso de Qalibaf llega un día después del vencimiento del plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para alcanzar la paz con un pacto permanente sobre el programa nuclear y las sanciones. El diálogo entre ambas partes ha acabado por estancarse.

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Trump amenaza con bombardear Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear “sin piedad” Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

Las palabras del mandatario llegan después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, asegurara a medios que Teherán había llegado a un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz, paso estratégico clave por el que transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Tras el reinicio de hostilidades entre Washington y Teherán, Trump ha asegurado que EUA controla por completo Ormuz mediante su bloqueo militar, sin embargo, Teherán sigue manteniendo el estrecho cerrado.

En la misma entrevista concedida a la cadena Fox News, el republicano dijo que el Gobierno de los ayatolás debería “izar la bandera blanca” de la rendición.

Esta es la segunda vez que el presidente Trump lanza una amenaza contra el país árabe.

En Omán y en el resto de la región, los gobiernos no emitieron ninguna condena ni reproche por los dichos.

Mascate se ha presentado como un actor neutral durante la guerra y ha mantenido relaciones con Irán. Durante el conflicto, permitió que los buques utilizaran sus rutas marítimas para evitar las vías navegables delimitadas de manera precaria por la Guardia Revolucionaria.

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