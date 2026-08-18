Trump revela que no lleva a cabo conversaciones con Irán y no hay ninguna programada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no se estaban llevando a cabo conversaciones con Irán, además de que tampoco había ninguna programada, y añadió que el estrecho de Ormuz estaba abierto.

Mediante una publicación en su red Truth Social, el magnate republicano señalón que: “No hay conversaciones ni negociaciones en curso ni programadas con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval se mantiene en plena vigencia. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

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There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or detonated. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/wqtcV0DNkh — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026





Irán dijo que el estrecho permanecería cerrado hasta que EUA cumpliera las condiciones del acuerdo

Cabe recordar que en comentarios publicados por medios estatales, Mohammad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, declaró durante la jornada de este martes 18 de agosto de 2026, que el estrecho permanecería cerrado hasta que Estados Unidos cumpliera las condiciones del acuerdo provisional firmado con Irán en junio.

Iran's top negotiator Mohammad Baqer Qalibaf said that the Strait of Hormuz will remain closed until the United States meets conditions of the interim deal with Tehran.



The Memorandum of Understanding, clinched on June 17, quickly unravelled over a dispute about control of the… pic.twitter.com/c26pSr0Jm4 — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 18, 2026

Estas condiciones incluyen que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes, que se levanten las sanciones petroleras, que se liberen los activos congelados de Teherán, además de que se ponga fin a las amenazas y operaciones militares en todos los frentes, declaró Qalibaf ante el parlamento.

Importancia del Estrecho de Ormuz

Se considera que el Estrecho de Ormuz es el corazón energético del mundo, ya que por este paso marítimo transitan a diario unos 21 millones de barriles de petróleo, lo que equivale al 20% del consumo mundial y al 25% del petróleo que viaja por mar, abasteciendo principalmente a los mercados de Asia.

Mientras Asia sufre por la inestabilidad de la ruta, Estados Unidos gana mercado y Arabia Saudita impulsa vías alternas para evitar este paso crítico; por lo que podrían surgirn nuevas rutas de comercio, dejando a Irán aislado y a Ormuz fuera del centro del mundo.

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