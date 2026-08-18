Brasil ya entró de lleno en la carrera por la Presidencia y Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro arrancaron oficialmente sus campañas rumbo a las elecciones de Brasil 2026, en una contienda que vuelve a enfrentar a dos fuerzas políticas que han marcado la historia reciente del país: el lulismo y el bolsonarismo.

La campaña apenas comienza, pero la atención ya está puesta en ambos candidatos y, sobre todo, en una pregunta que comienza a tomar fuerza: ¿quién lleva ventaja en las elecciones presidenciales de Brasil?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Brasil 2026?

La primera vuelta de las elecciones de Brasil 2026 está programada para el 4 de octubre de 2026.

El arranque oficial de las campañas ocurrió el domingo 16 de agosto, con Lula y Flávio Bolsonaro encabezando actos en dos lugares con un fuerte significado político.

Por un lado, Lula da Silva eligió São Bernardo do Campo, ciudad en la que comenzó su trayectoria como líder sindical y del otro, Flávio Bolsonaro reunió a sus simpatizantes en Copacabana, Río de Janeiro.

Con varios meses todavía por delante, las primeras encuestas ya muestran una contienda que podría ser más cerrada de lo esperado.

Lula busca mantenerse como favorito en Brasil

El actual presidente brasileño busca conseguir un cuarto mandato no consecutivo y enfrenta su séptima campaña presidencial.

Durante el arranque de su campaña, Lula apeló a su trayectoria política y a la defensa de la soberanía brasileña, también puso sobre la mesa temas como seguridad, educación, salud, igualdad e inversión pública.

Uno de los principales desafíos para el mandatario será conservar la ventaja que mantiene en las encuestas de Brasil 2026, pero también ampliar su respaldo entre los sectores que podrían resultar decisivos si la elección llega a una segunda vuelta.

Lula también ha colocado en su discurso una advertencia sobre un posible regreso de la derecha al poder, con ello, Jair Bolsonaro, aunque no aparece como candidato en la boleta, vuelve a ocupar un lugar importante en la disputa electoral.

¿Quién es Flávio Bolsonaro y qué busca en las elecciones de Brasil?

Del otro lado de la contienda está Flávio Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal (PL), quien busca convertirse en el principal representante del movimiento bolsonarista.

Su primer acto de campaña fue en Copacabana, donde centró buena parte de su discurso en la seguridad pública, las críticas al gobierno de Lula y el combate contra el crimen organizado.

Durante el evento, Flávio planteó declarar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, una propuesta con la que busca reforzar su perfil de candidato de línea dura frente a la inseguridad.

¿Quién va ganando en las encuestas de Brasil 2026?

Las primeras mediciones muestran a Lula por delante de Flávio Bolsonaro, aunque la diferencia cambia dependiendo del escenario.

De acuerdo con la encuesta BTG/Nexus, Lula registra 41% de las preferencias en primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro obtiene 36%.

El escenario se vuelve todavía más cerrado al plantear una segunda vuelta, en ese caso, Lula alcanza 47%, frente a 44% de Flávio Bolsonaro.

Otra medición, realizada por Genial/Quaest, también coloca al actual presidente al frente en primera vuelta, con 38% frente a 31% de Flávio Bolsonaro.

Por ahora, Lula conserva la ventaja en las encuestas, pero los números todavía no permiten considerar definida la elección; sin embargo, la campaña apenas comienza y el escenario puede cambiar durante los próximos meses.

¿Qué candidatos buscan la Presidencia de Brasil en 2026?

Además de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, la carrera presidencial brasileña contempla a otros aspirantes de distintas fuerzas políticas.

Entre los nombres que aparecen en la contienda están:

• Luiz Inácio Lula da Silva — Partido de los Trabajadores (PT)

• Flávio Bolsonaro — Partido Liberal (PL)

• Ronaldo Caiado — Partido Social Democrático (PSD)

• Renan Santos — Misión

• Romeu Zema — Nuevo

• Augusto Cury — Adelante

• Samara Martins — Unidad Popular

• Edmilson Costa — Partido Comunista Brasileño (PCB)

• Clariana Barão — Democracia Cristiana

• Hertz Dias — Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU)

• Rui Costa Pimenta — Partido de la Causa Operaria (PCO)

• Wilson Grassi — Demócrata

• Pablo Marçal — Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB)

La lista todavía puede tener movimientos conforme avance el proceso electoral y se definan formalmente las candidaturas.

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones de Brasil 2026?

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria en la primera vuelta, Brasil tendrá que celebrar una segunda vuelta entre los dos aspirantes con mayor votación.

Hasta ahora, las encuestas colocan a Lula como el candidato con mayor respaldo, pero también muestran que Flávio Bolsonaro se encuentra lo suficientemente cerca como para mantener abierta la competencia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.