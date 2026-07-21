Incendio forestal arrasa 30 mil de hectáreas en España: desalojan 34 municipios en plena ola de calor

Un devastador incendio forestal en el centro de España mantiene en alerta a las autoridades después de consumir más de 30 mil hectáreas, además de obligar a la evacuación de 35 municipios, mientras que una intensa ola de calor complica las labores de los equipos de emergencia.

Imágenes captadas desde un helicóptero de la Guardia Civil española muestran enormes columnas de humo elevándose sobre la zona de La Mierla, una de las áreas más afectadas por el avance de las llamas. El fuego continúa propagándose favorecido por las altas temperaturas, el viento y la vegetación seca.

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Imágenes aéreas desde el helicóptero de la Guardia Civil del incendio de La Mierla (Guadalajara)#GuardiaCivil pic.twitter.com/DUQJQUXEnR — Guardia Civil (@guardiacivil) July 21, 2026

¿Qué se sabe del incendio forestal en España?

De acuerdo con las autoridades españolas, el incendio forestal ha arrasado con más de 30 mil hectáreas, equivalentes a unos 74 mil 132 acre, convirtiéndose en uno de los siniestros más importantes del año.

Como manera preventiva, miles de habitantes de 34 municipios fueron evacuados para proteger su integridad, mientras que brigadistas, bomberos y personal de Protección Civil trabajan para contener el fuego.

La imágenes reveladas por la Guardia Civil ponen en evidencia la magnitud del desastre, con extensas áreas cubiertas por humo y las llamas que avanzan rápidamente sobre terrenos forestales.

Incendio forestal en Guadalajara mientras ola de calor se extiende en España

La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) informó que el país atraviesa la tercera ola de calor de 2026, la cual se extenderá al menos hasta el jueves.

Las previsiones señalan temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en gran parte del interior de la nación Ibérica, condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales a niveles considerados como extremos.

Expertos en clima advierten que el cambio climático está intensificando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, al favorecer temperaturas más largas, secas y cálidas.

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