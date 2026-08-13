Aguacate mexicano vuelve a EUA y reactivan actividades en Michoacán

La Embajada de Estados Unidos informó que todo el gobierno estadunidense reanudó las actividades comerciales, incluida la importación de aguacates, con el estado de Michoacán.

Por medio de un comunicado, este jueves 13 de agosto, las autoridades estadunidenses detallaron que la reactivación de las actividades es de efecto inmediato, es decir, desde este mismo día; sin embargo, mantienen la alerta para viajar a la entidad mexicana.

“El gobierno de Estados Unidos reanudará sus actividades en todo el estado de Michoacán el 13 de agosto. Cabe recordar que la advertencia de viaje de Estados Unidos clasifica a Michoacán como una zona de nivel 4, donde se recomienda no viajar”, se pudo leer.

U.S.-Mexico Cooperation Delivers Results: Full Resumption of U.S. Government Activities in Michoacánhttps://t.co/pX2CQMDJYr pic.twitter.com/ypgLboaaqM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 13, 2026

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¿Por qué EUA suspendió actividades con Michoacán?

El pasado 5 de agosto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) dio a conocer que EUA suspendió la importación del fruto si provenía de Michoacán.

Posteriormente, el gobierno estadunidense confirmó que el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) no tendría actividades de ningún tipo con la entidad mexicana, debido a la alerta de seguridad que se había implementado en la zona.

México es líder en exportación de aguacate

La anterior decisión se tomó, pese a que México es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Tan sólo el año pasado la actividad recaudó cerca de tres mil 966 millones de dólares, de acuerdo a la Secretaría de Economía (SE).

Específicamente a Estados Unidos, los productores mexicanos exportaron 730 mil 395 toneladas de aguacate en el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento del 17% respecto al año pasado. Lo anterior refleja que es uno de los productos más consumidos en EUA.

EUA recomienda no viajar a Michoacán

Estados Unidos clasificó a Michoacán como una zona 4, es decir, recomienda a sus ciudadanos no viajar a la entidad, al considerar que es peligrosa para sus intereses.

No es la única entidad con esta alerta, en el mismo grupo se encuentran Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. A quienes viajes les recomienda:

Mantenerse informado

Dar a un familiar o amigo todos los detalles de ubicación, estado de salud, teléfono, mensajes de texto y redes sociales

Ser parte del Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP)

(STEP) Llamar al 911 en caso de emergencia

en caso de emergencia Ponerse en contacto con la embajada en caso de necesitar ayuda

De acuerdo al Departamento de Estado de EUA, México se ha vuelto un país por el que recomiendan tener “mayor precaución” si se transita por él, debido al aumento de “terrorismo, delincuencia y secuestro” en ciertos puntos.

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