ICE detiene a pastores mexicanos en Texas: aseguran haber sido forzados a firmar su salida voluntaria

Una pareja de pastores mexicanos fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando viajaba junto con sus tres hijos rumbo a un retiro religioso en McAllen, Texas.

El caso que generó preocupación entre organizaciones cristianas que denuncian presuntas presiones para obligarlos a aceptar una salida voluntaria del país.

ICE detiene a pastores mexicanos en Texas Organizaciones cristianas aseguran que agentes de migración los amenazaron con separároslo de sus hijos. (John Moore/Getty Images)

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¿Qué denuncian las organizaciones cristianas sobre el caso?

Los religiosos fueron interceptados el pasado jueves cuando se dirigían a un encuentro pastoral organizado por la Asociación Evangelística Billy Graham, según informaron líderes de la Latino Christian National Network (LCNN).

Representantes de la LCNN señalaron que los pastores Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero contaban con visas religiosas vigentes y llevaban más de diez años desarrollando actividades ministeriales dentro de una comunidad cristiana en Estados Unidos.

La organización aseguró que, mientras permanecían bajo custodia, agentes migratorios presuntamente los presionaron para firmar documentos de salida voluntaria, advirtiéndoles que podrían ser separados de sus tres hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

“Estamos profundamente perturbados por los informes de que ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, declaró Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de la LCNN.

¿Dónde se encuentran los pastores mexicanos?

De acuerdo con la LCNN, Nepthalí Zozaya y Cinthia Saraí permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mientras continúa su proceso migratorio.

Ante esta situación, el pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas, pidió a las autoridades actuar con sensibilidad, respetar las garantías legales de la pareja y facilitar la reunificación familiar.

Al mismo tiempo, diversas organizaciones cristianas iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar la liberación de ambos pastores y que puedan enfrentar su proceso migratorio en libertad.

¿Cuántos mexicanos han muerto bajo custodia del ICE?

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de detención de personas migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades mexicanas, al menos 17 ciudadanos mexicanos han fallecido mientras permanecían bajo custodia del ICE en distintos centros de detención del país.

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