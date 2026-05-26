“Cúpula de calor”, el fenómeno que azota gran parte de Europa

Varios países de Europa podrían verse sumamente afectados por un “calor extraordinario” que podría alcanzar temperaturas récord, superando los 30° centígrados.

Francia alcanzó la temperatura más alta durante mayo desde que existen registros oficiales, mientras que Reino Unido también alcanzó temperaturas máximas sin precedentes.

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¿Por qué hace tanto calor en Europa?

Las temperaturas sin precedentes registradas en diferentes puntos de Europa tienen mucho que ver con una “cúpula de calor” de aire cálido procedente del norte de África, atrapada por un sistema de altas presiones sobre la zona de Europa occidental. Esta combinación está causando temperaturas inusuales para la época del año, pues el calor suele llegar en pleno verano, es decir, a partir del 21 de junio.

Por este fenómeno se impusieron varias restricciones a actividades de trabajo al aire libre en Italia, mientras que en Francia, las famosas playas del Mediterráneo registran llenos en una época poco habitual, mientras que personal agrícola de la misma región informó que se están registrando cosechas adelantadas.

En España, el pronóstico es que las temperaturas sigan aumentando hasta el próximo fin de semana, cuando alcanzarán su pico más alto en aproximadamente 38°.

Reino Unido tiene el día de mayo más caluroso de su historia

En el Reino Unido, la agencia de meteorología Met Office informó que el lunes 25 pasará como el día más caluroso de mayo delm que se tienen registros, con una temperatura récord de 34.8° en Kew Gardens, al suroeste de Londres.

En medio de esta “cúpula de calor” científicos recalcan que el cambio climático, provocado por el ser humano, es una de las causas por las que se intensifican los fenómenos meteorológicos, como es el caso de las olas de calor, pero también sequías o inundaciones.

Austria también se sumó a los países que activaron la alerta amarilla por las altas temperaturas, pues cinco capitales regionales del país alcanzaron temperaturas superiores a los 30°, con posibilidades de un ligero aumento para los próximos días.

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