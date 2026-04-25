Cazador muere tras ser aplastado por una manada de elefantes en África

El millonario cazador de animales salvajes, Ernie Dosen, murió tras ser embestido y aplastado por una manada de elefantes.

El originario de California, falleció cuando cinco elefantes lo embistieron en la selva Lope-Okanda, ubicada en Gabón, país costero de África central.

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¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con reportes, Dosen se encontraba en una expedición acompañado de un guía local con el objetivo de cazar antílopes. Durante el recorrido, un elefante joven apareció de forma repentina entre la vegetación.

Minutos después, una manada de al menos cinco elefantes irrumpió en la zona y, al percibir una amenaza, atacó a los hombres.

BREAKING: Millionaire big game hunter Ernie Dosio was trampled to death by five elephants while hunting a rare antelope in central Africa. A classic case of fucking around and finding out! Go elephants! 🐘 pic.twitter.com/AcUtMHf5Fp — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 24, 2026

El guía fue el primero en ser embestido, resultando herido y perdiendo su arma. Posteriormente, los animales se dirigieron hacia Dosen, quien, pese a estar armado, no logró escapar del ataque.

De acuerdo con Daily Mail, el estadounidense de 75 años era aficionado a viajar y realizar diversas expediciones.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios han debatido sobre los riesgos de este tipo de actividades.

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