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Jay Clayton es un dolor de cabeza para los narcopolíticos de la 4T, opina Manuel López San Martín

Jay Clayton es el nuevo director de Inteligencia Nacional y ya puso a temblar a la 4T; se convertirá en el principal asesor de Trump en materia de seguridad

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Por: Manuel López San Martín

El conductor Manuel López San Martín opina que Morena ya está temblando porque una de sus peores pesadillas se volvió realidad: Jay Clayton es el nuevo director de Inteligencia Nacional bajo la administración de Donald Trump.

Y es que Jay Clayton fue el fiscal que acusó en Nueva York, Estados Unidos, a Rubén Rocha y otros funcionarios de Morena por vínculos con el narcotráfico.

Jay Clayton se convertirá en el principal asesor del presidente Trump en materia de seguridad nacional y en dirigir la comunicación en el aparato de inteligencia, es decir la CIA, el FBI y la NSA.