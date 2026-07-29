De Maduro a Rocha Moya: Trayectoria y casos que ha liderado Jay Clayton, nuevo director de inteligencia de EUA

El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton, nominado por el presidente Donald Trump, como nuevo director de Inteligencia Nacional, en una votación de 51-47, con lo que sustituirá a Bill Pulte, quien ocupaba el cargo de manera temporal sin experiencia previa en inteligencia.

Clayton ocupará el puesto que quedó vacante en junio cuando Tulsi Gabbard renunció tras un mandato marcado por enfrentamientos con los demócratas del Congreso, quienes la acusaron de promover la agenda política de Trump y difundir afirmaciones electorales desacreditadas.

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Contra el narco y Maduro: Trayectoria de Jay Clayton

Clayton tuvo una carrera como abogado en Wall Street que lo convirtió en multimillonario. Mientras trabajaba en el prestigioso bufete Sullivan & Cromwell, representó a importantes figuras del sector financiero, incluyendo a Goldman Sachs, a quien representó durante la recesión de 2008, según el New York Times.

En 2017, durante el primer mandato de Trump, el presidente nominó a Clayton para presidir la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). En 2025, poco después de asumir su segundo mandato, Trump lo designó fiscal federal de Manhattan, reemplazando al juez interino que se negó a ayudar al Departamento de Justicia a retirar los cargos contra el entonces alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Clayton dejó su cargo como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Desde esa oficina encabezó acusaciones contra mexicanos señalados de trabajar para el crimen organizado, entre ellas la de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve exfuncionarios más.

Jay Clayton lideró y supervisó una serie de casos de alto perfil:

Supervisó la acusación contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

Obtuvo la declaración de culpabilidad del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios.

Dirigió la acusación contra 19 personas por conspiración para distribuir fentanilo y crack en Washington Square Park.

Supervisó el proceso contra los hermanos Alon, Oren y Tal Alexander, quienes fueron condenados por diversos delitos federales, entre ellos conspiración para cometer trata de personas.

Coordinó la revisión de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein para garantizar la protección de la identidad y los derechos de las víctimas.

Impulsó más de una decena de procesos y condenas en casos de trata de personas y explotación sexual infantil.

Gestionó más de una decena de acusaciones y condenas relacionadas con homicidios vinculados con pandillas y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

También estuvo al frente de actuaciones relacionadas con el caso de Naasón Joaquín.

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