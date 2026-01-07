Muere Craig, el elefante gigante “super colmilludo” que era un ícono

Craig, el elefante gigante que se convirtió en leyenda para todo el mundo, debido a su imponente tamaño y sus largos colmillos, murió a los 54 años, informó el Parque Nacional Amboseli, Kenia.

El elefante, que era considerado un ícono por representar a los gigantes de la naturaleza, murió el pasado 3 de enero. A lo largo de su vida engendró varias crías, asegurando su poderoso linaje, como lo hizo su madre, "la gran matriarca Cassandra" de la familia CB.

Craig, el legendario elefante super tusker

Craig, era un elefante africano "super tusker" o "super colmilludo", pues sus inmensos colmillos se extendían por el suelo y pesaban más de 45 kilos (100 libras) cada uno, por lo que el mundo lo consideraba un monumento viviente al patrimonio natral de África.

A pesar de que era un gigante entre los demás animales, inclusive entre los de su misma especie, Craig era muy querido por la naturaleza, por su carácter tranquilo. De acuerdo con el Parque Nacional Amboseli, era tan apacible que se detenía ante los turistas para que lo fotografiaran, ya que "parecía entender su lugar en el mundo".

Craig era símbolo de la conservación

Craig se convirtió en embajador de Amnboseli y un símbolo de la conservación exitosa por alcanzar tal madurez. Las iniciativas contra la caza furtiva y la protección de su hábitat ayudaron a que viviera con libertad y seguridad.

