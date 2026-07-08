“Habrá consecuencias peores”: Trump sobre los poderosos ataques militares contra Irán

La tensión en Medio Oriente sigue en aumento; durante la jornada de hoy, el presidente Donald Trump reveló una serie de videos de acerca de los recientes ataques militares contra Irán, además de que lanzó una severa advertencia contra el gobierno de Teherán, al asegurar que las represalias serán “aún peores” si continúan las agresiones contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones del magnate republicano se producen mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que sus fuerzas realizaron ataques adicionales contra objetivos iraníes por segundo día consecutivo; todo esto como parte de una operación que, según Washington, busca reducir la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

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( TS: Jul 8 2026, 5:30 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/j4cC8b0QPU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

¿Qué pasó con los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán?

De acuerdo con medios estatales iraníes, se registraron múltiples explosiones en la provincia de Hormozgan, al sur del país. Los estallidos fueron reportados en Bandar Abbas, Qeshm, Sirik, la isla de Abu Musa y posteriormente en Chabahar, en donde también se activaron sistemas de defensa antiaérea.

Las autoridades “persas” informaron que los ataques provocaron la muerte de dos pescadores en la provincia de Hormozgan, pero hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido comentarios acerca de ese reporte.

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( TS: Jul 8 2026, 6:06 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍ pic.twitter.com/m4tcY7XMdq — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

¿Por qué Estados Unidos intensificó la ofensiva?

Según el CENTCOM, la nueva ofensiva responde a los recientes ataques que Washington atribuye a Irán contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde transita una parte importante del petróleo y gas que se comercializa a nivel global.

En este contexto, Trump respaldó públicamente la operación militar al difundir videos de los bombardeos, además de advertir que cualquier nueva agresión contra la navegación internacional tendrá una respuesta más contundente.

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