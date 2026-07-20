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¿Cómo desaparecieron los medios independientes en Nicaragua? Testimonios alertan avance del autoritarismo

¡De la censura al exilio! Un grupo de periodistas narran cómo se apagó la prensa independiente en Nicaragua bajo el gobierno del dictador Daniel Ortega.

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Por: Arturo Engels

Durante años, Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales por el deterioro de la libertad de prensa y el cierre de espacios para el periodismo independiente. Periodistas y comunicadores que abandonaron el país, aseguran que el control gubernamental sobre los medios de comunicación ha dejado millones de ciudadanos con acceso limitado a información crítica e independiente.

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El cerco a la prensa independiente en Nicaragua

De acuerdo con testimonios difundidos por periodistas nicaragüenses en el exilio, el gobierno encabezado por el dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, consolidó un modelo en el que la mayoría de los medios independientes fueron cerrados, confiscados o forzados a operar desde el extranjero, literalmente desaparecidos. Otoniel Martínez nos revela más detalles de la prensa de Nicaragua.

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