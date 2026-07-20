¿Cómo desaparecieron los medios independientes en Nicaragua? Testimonios alertan avance del autoritarismo

Durante años, Nicaragua ha sido señalada por organismos internacionales por el deterioro de la libertad de prensa y el cierre de espacios para el periodismo independiente. Periodistas y comunicadores que abandonaron el país, aseguran que el control gubernamental sobre los medios de comunicación ha dejado millones de ciudadanos con acceso limitado a información crítica e independiente.

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El cerco a la prensa independiente en Nicaragua

De acuerdo con testimonios difundidos por periodistas nicaragüenses en el exilio, el gobierno encabezado por el dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, consolidó un modelo en el que la mayoría de los medios independientes fueron cerrados, confiscados o forzados a operar desde el extranjero, literalmente desaparecidos. Otoniel Martínez nos revela más detalles de la prensa de Nicaragua.

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