Trump golpea a Canadá con aranceles del 50%: estos productos serán afectados y así impactará al T-MEC

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá enfrenta uno de sus momentos más delicados en años: el presidente Donald Trump anunció este lunes la imposición de aranceles del 50% a la mayoría de los productos canadienses, luego de acusar al gobierno de Ottawa de aplicar prácticas comerciales, que según administración, discriminan a bienes estadounidenses como automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

La decisión marca una nueva escalada de la política comercial de la Casa Blanca y podríantener repercusiones tanto en la economía de Norteamérica como en el futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

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🚨#AlertaADN



Donald Trump (@POTUS) impone aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses, en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia productos estadunidenses; incluye automóviles, alcohol y productos lácteos pic.twitter.com/LmdPFydBPS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 20, 2026





¿Qué productos están exentos de los nuevos aranceles de Trump a Canadá?

De acuerdo con funcionarios de la administración estadounidense, los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos quedarán fuera de la medida.

Sin embargo, los nuevos gravámenes si alcanzarán a un gran parte de las mercancías canadienses, incluidas algunas que anteriormente gozaban de protección bajo el T-MEC, acuerdo que continúa vigente, aunque sujeto a revisiones periódicas.

Canada has maintained pervasive, non-reciprocal trade practices that have disadvantaged American farmers, manufacturers, and workers.



For example: All but two Canadian provinces and territories have halted the purchase, distribution, or retailing of U.S. alcoholic beverages and… pic.twitter.com/a4tOWOzVX4 — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 20, 2026

¿Por qué Trump optó por aumentar aranceles a Canadá?

La Casa Blanca se tiene que Canadá respondió con represas comerciales a las medidas arancelarias previas e impuestas por Washington y considera que esas acciones justifican una respuesta más severa.

Un funcionario estadounidense señaló que el Presidente Trump firmó las proclamaciones utilizando el artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930, una disposición que permite adoptar este tipo de medidas comerciales,

Canada imposed an unfair tariff scheme on American cars. As a result, Canadian imports of U.S. cars fell ~22%, costing American industry BILLIONS.



President Trump won't put up with Canada's trade schemes. The U.S. will levy a 50% TARIFF on some Canadian products. 🇺🇸 https://t.co/8ShLbPXRUk pic.twitter.com/b8x550Gn6M — The White House (@WhiteHouse) July 20, 2026





La administración Trump también informó que el presidente solicitó estudiar nuevos aranceles adicionales, argumentando que el humo provocado por los incendios forestales en Canadá ha afectado la calidad del aire en territorio estadounidense.

Expertos advierten que este nuevo episodio podría incrementar la inflación, alterar las cadenas de suministro, además de deteriorar aún más la relación entre dos de los principales socios comerciales del mundo.

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