“No volverá a haber elecciones” en Nicaragua dice Daniel Ortega y desata la polémica

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en el país “no volverá a haber elecciones” al afirmar que no permitirá que la posición regrese al poder. Sus declaraciones fueron realizadas durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución Sandinista en Managua y han generado nuevas reacciones dentro y fuera del país .

Ortega, de 80 años, sostuvo que los grupos opositores buscan organizarse para recuperar el gobierno mediante procesos de electorales, una posibilidad que rechazó de manera categórica.

No habrán más elecciones en Nicaragua



Dice el dictador Daniel Ortega



Afirma que así los opositores no podrán tomar el poder



Así la “izquierda” de América Latina



📹 @ChtvH3124 pic.twitter.com/JplNolZdnb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 20, 2026

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“Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones”, declaro el mandatario ante miles de simpatizantes.

¿Por qué Daniel Ortega descarta nuevas elecciones en Nicaragua?

El dictador de Nicaragua afirmó que su gobierno evitará a que partidos opositores, a quienes acusa de recibir apoyo de Estados Unidos, puedan regresar el poder, además adelantó que impulsa las nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional para, según sus palabras, levantar “un muro” contra quienes calificó como “golpistas” y “vendepatrias.

Las declaraciones llegan después de qué una reforma constitucional, vigente desde febrero de 2025, ampliara el mandato presidencial de cinco a seis años y otorgará mayores facultades a la figura de la copresidencia, cargo que comparte con Rosario Murillo, su esposa.





¿Cuál es la situación política con el actual régimen de Nicaragua?

Daniel Ortega regresó al poder en 2007, y desde entonces ha sido reelegido en procesos cuestionados por organismos internacionales y diversos gobiernos.

Tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 personas muertas, según cifras de la ONU, decenas de opositores, periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos fueron encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad,

Diversas organización internaciones han señalado un deterioro de las libertades democráticas y de los derechos humanos en Nicaragua, mientras que el regimen comunista rechaza estas acusaciones y sostiene que se trata de una campaña de injerencia extranjera.

Por ahora, las elecciones generales previstas originalmente en 2026, fueron aplazadas tras la reforma constitucional, por lo que los próximos comicios están programados para noviembre de 2027.

Las declaraciones de Ortega revivan el debate acerca del futuro democrático de Nicaragua; ¿podrá la presión internacional, modificar el rumbo político del país, o se consolidará aún más el actual modelo de gobierno?

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