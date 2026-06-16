Piden aplazar audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, programada para el próximo 30 de junio.

¿Por qué piden reprogramar la audiencia de Nicolás Maduro?

La Fiscalía acusa problemas de “programación y logística” relacionados con transporte seguro, en la fecha en la que fue programada originalmente la audiencia y que coincide con las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: se trata de un partido de dieciseisavos de final programado en la misma ciudad.

Por esta razón, la Fiscalía pide reprogramar la audiencia para el 22 de julio, fecha en la que ya habrán terminado las actividades de la justa mundialista.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué es importante esta audiencia contra Maduro?

La audiencia es de vital importancia, ya que podría definirse si avanza a juicio formal. Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, por los que se declaró como “no culpable”.

Por su parte, la defensa del expresidente venezolano estuvo de acuerdo en que la audiencia se aplace. Recientemente, se confirmó que Anna Estevao, del bufete Harris Trzaskoma, se incorporó formalmente a la defensa de Maduro.

Estevao formó parte del equipo de defensa en el caso de Sean ‘Diddy’ Combs y participó en el juicio que terminó con la absolución del artista en cargos graves de tráfico sexual. Se suma al abogado principal del dictador venezolano, Barry Pollack, quien adelantó que buscará impugnar la legalidad y captura de Maduro.

Desde abril pasado, autoridades estadunidenses permitieron que el estado venezolano financie la defensa legal de Maduro en este proceso.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.