¡Que siempre no! FDA corrige postura contra la lechuga mexicana por brote del parásito Cyclospora

Después de que el productor agrícola Taylor Foods anunciara la retirada del mercado de toda la lechuga mexicana que ha producido y que había sido distribuida en 27 estados, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) rectificó su postura y señaló que puede considerarse un falso positivo el hallazgo del parásito Cyclospora.

Los expertos de laboratorio de la FDA volvieron a revisar los resultados y señalaron que no se ha identificado el parásito en las pruebas realizadas a las lechugas mexicanas, por lo que se concluye que debe considerarse un falso positivo.

¿Qué había dicho la FDA sobre las lechugas mexicanas?

La FDA había dicho que la muestra de lechuga iceberg rallada y suministrada por Taylor Farms era la causa del brote de ciclosporiasis, que provoca diarrea explosiva. Debido al aumento de pacientes con infección intestinal en EUA, algunos países, incluido México, emitieron alerta de viaje.

“Para que quede claro, en este momento, la FDA no ha identificado ni un solo resultado positivo en las pruebas de productos para la presencia de ciclospora”, dijo la compañía a la agencia Reuters.

¿Cuántos casos suman del parásito Cyclospora se reportan en EUA?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el momento suman 100 hospitalizaciones y ninguna muerte

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