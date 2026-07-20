Detonación de artefactos explosivos en ICE de Nueva York, EUA

Un artefacto explosivo detonó frente al Federal Plaza de Nueva York, donde hay oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), este lunes 20 de julio.

La explosión ocurrió alrededor de las 8:10 horas (hora local), lo que provocó la salida inmediata de agentes de con sus armas en mano y la llegada rápida de los servicios de emergencia para apagar las llamas provocadas por el dispositivo.

Un detenido por artefacto explosivo en Nueva York

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre fue detenido luego de encender fuegos artificiales, y después lanzó un artefacto explosivo frente al edificio federal, el cual ha sido señalado de mantener condiciones de hacinamiento.

🚨#AlertaADN



Se reporta un detenido tras la detonación de un artefacto explosivo afuera de la Federal Plaza, sede del ICE y otras oficinas de gobierno en Nueva York⚠️ pic.twitter.com/zgU4wXKr3t — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 20, 2026

¿Cuántos lesionados hay por las explosiones en Nueva York?

El director del FBI, Kash Patel informó que dos personas resultaron lesionadas por las explosiones y ya se atienden en hospitales de EUA.

🔴El director del FBI, Kash Patel (@FBIDirectorKash), confirma dos personas con lesiones menores por la explosión de esta mañana en Federal Plaza, en Nueva Yorkhttps://t.co/y3D1VgIGEZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 20, 2026

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