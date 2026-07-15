¡Otro operativo del ICE que termina en tragedia! Mexicano muere atropellado durante redada migratoria

Un mexicano de 28 años murió en Florida, luego de ser atropellado mientras intentaba escapar de un operativo realizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, más conocido como ICE . El caso se suma una serie de incidentes registrados durante la campaña de deportaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses y organizaciones de apoyo a migrantes, el joven habría intentado alejarse de lugar, depués de percatarse de la presencia de las autoridades migratorias. Durante su huída fue investido por un vehículo, situación que le provocó lesiones que derivaron en su muerte.

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Florida man killed during ICE traffic stop—same day agents were ordered to pause vehicle stops.



28-year-old man was hit by semi-truck.



He jumped out of his car and fled on foot—after agents followed him to gas station.



ICE claims it was an "encounter"—not a true traffic stop.… pic.twitter.com/hksuAEn0BD — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) July 14, 2026

Mexicano muere durante operativo del ICE en Florida; esto se sabe

Hasta el momento del cierre de este nota, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer oficialmente la identidad mexicano, ni detalles adicionales acerca de las circunstancias en las que ocurrióese atropellamiento.

Este incidente se encuentra bajo investigación para esclarecer cómo se desarrolló el operativo, además de determinar la responsabilidades correspondientes.

Muerte de mexicano durante redada reabre debate sobre políticas migratorias

Cabe decir que diversos medios locales y organizaciones civiles han documentado que al menos 10 personas han muerto recientemente durante incidentes vinculados con la actual estrategia de deportacionmes masivas implementada por el gobierno estadounidense.

Los casos incluyen enfrentamientos, accidentes durante intentos de huída y otros sucesos ocurridos en el contexto de acciones de control migratorio.

A 28-year-old Mexican national was fatally struck by a tractor trailer while running from ICE agents in St. Augustine, Florida on Tuesday, according to Florida Highway Patrol and the Department of Homeland Security.



It was the third death in about a week involving encounters… pic.twitter.com/lQZYsx0RYj — CBS News (@CBSNews) July 15, 2026

Organismos defensores de derechos de los migrantes han solicitado investigaciones transparentes, además de que reiteran la importancia de qué operativo se realicen en pleno respeto a los derechos humanos.

Por su parte, las autoridades estadounidenses sostienen que las acciones del ICE tienen como objetivo el hecho de cumplir la legislación migratoria vigente.

La muerte de otro mexicano vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del impacto humanitario de las políticas migratorias y los riesgos que enfrentan miles de personas durante este tipo de operativos en Estados Unidos.

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