EUA impulsa reactivación de oleoducto entre Irak y Siria

Estados Unidos impulsa un proyecto para reconstruir un oleoducto que conecte Irak con la costa mediterránea de Siria, con el objetivo de abrir una nueva ruta para la exportación de petróleo que evite el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, y reduzca la capacidad de Irán para influir en el suministro global de energía.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, Thomas Barrack, enviado especial de Estados Unidos para Siria e Irak, ha sostenido reuniones con funcionarios de ambos países y representantes de empresas, entre ellas Chevron, para analizar la reactivación de un oleoducto que permanece fuera de operación desde hace más de dos décadas.

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#Iraq's Oil Ministry has confirmed that a US-#Qatar consortium is set to sign a preliminary agreement to begin studies aimed at revamping & expanding the 900km #Kirkuk-#Baniyas pipeline.



That's 1/5 major transnational oil & gas pipeline projects into #Syria in the works. pic.twitter.com/V8J6hCQdCk — Charles Lister (@Charles_Lister) July 13, 2026

Las conversaciones se centran en la rehabilitación del oleoducto Kirkuk-Baniyas, una infraestructura que anteriormente transportaba petróleo iraquí hasta el puerto sirio de Baniyas, en el Mediterráneo.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que Washington respalda los esfuerzos de Irak y Siria para restablecer esta ruta energética y espera que empresas estadounidenses participen en los trabajos de reconstrucción.

El proyecto también fue mencionado por el presidente Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Ali Al-Azidi, donde adelantó que en los próximos días podrían anunciarse importantes acuerdos relacionados con el sector petrolero.

No obstante, la iniciativa enfrenta importantes desafíos, ya que el trazado del oleoducto atravesaría regiones de Irak y Siria donde aún operan células del Estado Islámico. Además, su desarrollo dependerá de que el gobierno sirio logre ofrecer condiciones de estabilidad y seguridad tras años de conflicto.

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