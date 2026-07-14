Terremotos en Venezuela: Aumenta a 4 mil 734 el número de fallecidos

Los terremotos en Venezuela continúan dejando un saldo devastador a casi 20 días del doble sismo registrado el 24 de junio de 2026, las autoridades confirmaron que el número de personas fallecidas aumentó a 4 mil 734, mientras que organismos internacionales advierten que la cifra podría incrementarse conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, las brigadas localizaron 173 cuerpos más en las últimas horas, elevando el número de víctimas mortales.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el reporte de 16 mil 740 personas lesionadas y 17 mil 907 damnificados, quienes permanecen sin hogar debido a los daños ocasionados por el desastre.

¿Cuántos muertos van por los terremotos en Venezuela?

El saldo oficial es de 4 mil 734 personas fallecidas, cifra que continúa aumentando conforme avanzan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Las autoridades venezolanas informaron que aún existen áreas donde los equipos de emergencia continúan removiendo escombros para recuperar cuerpos.

ONU advierte que los muertos podrían superar los 50 mil

Organismos de las Naciones Unidas (ONU) estiman que el número de víctimas mortales podría superar las 50 mil personas, lo que convertiría a los terremotos en Venezuela en uno de los desastres naturales más graves registrados en América Latina.

La evaluación se basa en la magnitud del desastre, el colapso de infraestructura y la complejidad de las labores de búsqueda en las regiones afectadas.

¿Cuándo ocurrieron los terremotos en Venezuela?

El 24 de junio de 2026, Venezuela registró dos fuertes movimientos telúricos con pocos minutos de diferencia.

El primer terremoto ocurrió a las 18:04 horas (tiempo local) cerca de San Felipe, estado Yaracuy, con una magnitud de 7.2.

Minutos después se registró un segundo sismo de magnitud 7.5 al sureste de Yumare, considerado el evento que agravó la emergencia humanitaria en el país.

¿Qué ciudades fueron las más afectadas?

Las zonas con mayores daños fueron:

Catia La Mar

La Guaira

Playa Grande

Macuto

Caraballeda

Chacao, en Caracas

En estas ciudades se reportó el colapso de edificios, severos daños a la infraestructura y miles de personas desplazadas.

¿Cuántas réplicas han ocurrido tras los terremotos?

Desde el doble terremoto del 24 de junio, las autoridades han contabilizado mil 275 réplicas.

La más reciente ocurrió el viernes por la mañana con una magnitud de 3.9, a unos 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la región con mayores afectaciones.

Terremoto en venezuela desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre

La NASA dio a conocer información que muestra la magnitud del fenómeno geológico ocurrido en Venezuela.

De acuerdo con sus análisis, una falla sísmica provocó un desplazamiento de hasta 60 centímetros en la superficie terrestre cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

Los especialistas explican que este movimiento ayuda a comprender el nivel de destrucción registrado en Caracas y La Guaira, donde se concentraron algunos de los daños más severos tras el doble terremoto.

Dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. Este mapa utiliza datos del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por sus siglas en inglés), una misión de @NASAEarth en colaboración con @isro, antes y después de los sismos. El mapa aporta… pic.twitter.com/biMnZoGepS — NASA en español (@NASA_es) July 13, 2026

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