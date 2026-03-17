Deportaciones masivas en EUA quedarían en pausa por nueva dirección

El plan de deportaciones masivas en Estados Unidos se encuentra en suspenso tras cambios en la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su traducción del inglés).

La salida de la secretaria Kristi Noem y la nominación de un nuevo titular han generado incertidumbre sobre cómo se aplicará la política en los próximos meses, especialmente respecto a la ejecución de deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a gran escala.

Funcionarios del DHS indicaron que, mientras se define la estrategia del nuevo liderazgo, la política podría centrarse en priorizar casos específicos, como personas con antecedentes penales, dejando en espera la aplicación más amplia del plan inicial. Aun así, algunos procesos administrativos y la contratación de agentes de ICE continúan en marcha, indicando que la operación no se detiene por completo.

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¿Qué implican los cambios internos en la estrategia de deportaciones masivas?

El reemplazo de Kristi Noem en el DHS abre un periodo de revisión de prioridades y políticas, en el que se evaluará si las operaciones continuarán con un enfoque amplio o si se adoptará un criterio más selectivo, concentrando recursos en deportaciones consideradas urgentes.

Este ajuste podría afectar la gestión de permisos temporales, solicitudes de asilo y otros procedimientos migratorios, aunque aún no hay confirmación de suspensión total del plan.

Los cambios reflejan la necesidad de alinear la estrategia con el nuevo liderazgo y las directrices políticas vigentes, de acuerdo con un reportaje realizado por ABC7.

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¿Qué disputas internas enfrenta la política de deportaciones?

La política de deportaciones masivas enfrenta tensiones entre legisladores y grupos de presión.

Algunos republicanos buscan un enfoque más selectivo y legalmente seguro, mientras que organizaciones conservadoras presionan para mantener la amplitud del plan original.

Por su parte, la oposición demócrata intenta limitar fondos y establecer regulaciones más estrictas sobre detenciones, sobre todo tras incidentes que involucraron a ciudadanos estadounidenses durante operaciones de ICE.

Estas diferencias internas mantienen en suspenso la implementación completa del plan, generando incertidumbre sobre cómo se aplicarán las deportaciones en los próximos meses.

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