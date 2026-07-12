Tifón Bavi impacta dos veces en China y es catalogado como el más fuerte desde 1949

El tifón Bavi tocó tierra dos veces en China antes de moverse hacia el interior del país y provocar lluvias torrenciales en las provincias de Anhui, Juangxi, Zhejiang, Liaoning y Jilin. Debido a la gran cantidad de desplazados por las inundaciones, el gobierno intensificó sus esfuerzos de control y socorro.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el tifón Bavi, tocó dos veces en la costa de la provincia de Zhejiang, en el este de China, la primera a las 23:20 del sábado y la segunda cerca de la medianoche, con vientos máximos de nivel 13.

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¿Cómo fue el impacto del tifón Bavi?

El tifón Bavi, el noveno del año y catalogado como el tifón más fuerte que ha azotado Zhejiang desde 1949, provocó olas gigantescas a lo largo de la costa y penetró tierra adentro. Ocasionó cancelaciones de vuelos en las regiones como Wuxi, Changzhou, Foshan, Wenzhou, Hangzhou, Nantong y Yangzhou a gran escala e inundaciones en el centro y sur del país.

Evacuación de más de 2 millones de personas

Previo al impacto, las autoridades evacuaron a más de 2 millones de personas y habilitaron 19 mil refugios en toda la provincia. El tifón también provocó el cierre de 400 zonas turísticas, 830 obras de construcción y la suspendieron clases en escuelas de todos los niveles como medida de protección.

El Ministerio de Recursos Hídricos elevó a tercer nivel la alerta de inundaciones a causa de las lluvias y prevé que estas condiciones continúen hasta el martes 14 de julio.

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