Investigan origen de extrañas esferas metálicas espaciales en Australia; alertan a población

El misterio parece encontrar respuestas, luego de que pobladores informaran sobre el hallazgo de extrañas esferas metálicas espaciales, las autoridades han dado las primeras respuestas a este suceso.

Y es que luego de que se descubrieron seis esferas que llegaron a la orilla de una playa la semana pasada, los equipos de bomberos y rescate de Queensland solo pidieron alejarse de los objetos sin dar mayores respuestas.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026

Alertan sobre el peligro de las esferas metálicas espaciales

Los bomberos indicaron que los objetos eran potencialmente peligrosos en las inmediaciones de Forrest Beach, en el norte de Queensland.

Y añadieron que un equipo de científicos especializados habían asegurado las esferas del fin de semana. “Si encuentra algún objeto sospechoso en la zona, no lo toque. Aléjese del lugar y llame inmediatamente al número de emergencias Triple Zero”, indicaron.

¿Qué son las extrañas esferas espaciales?

Aunque se informó que la naturaleza y el origen de los restos están bajo investigación; ahora la agencia espacial australiana ha informado que los objetos parecían ser restos de un cohete que recientemente había vuelto a entrar en la atmósfera desde la órbita.

“Parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial”, dijo la agencia que está trabajando con las autoridades internacionales.

Informes locales señalan que se observó a cuadrillas con trajes protectores colocando las esferas en barriles para materiales peligrosos bajo vigilancia de policías.

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