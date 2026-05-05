Explosión en fábrica de pirotecnia deja decenas de muertos y heridos en China

Un total de 26 muertos y 61 heridos fue el saldo que dejó una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales, en China.

De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes 4 de mayo en las instalaciones ubicadas en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan.

Las instalaciones afectadas pertenecen a Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co. en Liuyang, dentro del condado de Changsha, y que destaca por ser de los principales centros de producción de fuegos artificiales del gigante asiático.

Autoridades avanzan en rescates por explosión en fábrica de pirotecnia

Chen Bozhang, alcalde de Changsha, condado donde se ubica Liuyang, señaló en conferencia de prensa que las labores de búsqueda y rescate habían sido completadas “en gran medida”, además que la identificación de las personas fallecidas aún continuaría en días próximos.

“Nos sentimos profundamente dolidos y arrepentidos”, declaró el alcalde.

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¿Qué originó la explosión en fábrica de pirotecnia?

Ding Weiming, secretario del partido de la Oficina de Gestión de Emergencias de Changsha, señaló que la explosión pudo haber sido provocada por la gran cantidad de productos semiterminados que se fueron encendiendo en cadena, lo que provocó explosiones continuas y esporádicas.

Además, Weiming señaló que la cantidad de pólvora presente en almacenes fue un factor que jugó en contra de los equipos de seguridad, pues existía la posibilidad de más explosiones.

También se registró la caída de muros y techos, por lo que también se reportaron personas atrapadas entre los escombros.

Después del accidente, autoridades locales prohibieron a todos los productores de pirotecnia locales continuar con la producción de este tipo de productos hasta nuevo aviso.

Además de los trabajos de rescate en la fábrica, también se realizaron trabajos de evacuación en zonas consideradas de alto riesgo, pues se encontraban cerca de dos almacenes de pólvora negra.

Las autoridades chinas continúan con las investigaciones, mientras que fue confirmada la detención de un encargado de la empresa.

Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado para continuar con los esfuerzos de búsqueda y localizar a las personas que siguen desaparecidas, así como salvar a las personas heridas.

El mandatario también hizo un llamado a las autoridades competentes para investigar las causas del accidente lo más rápido posible y que los responsables se enfrenten a la justicia.

La producción de fuegos artificiales es una actividad milenaria para Liuyang. Esta localidad cuenta con un reconocimiento de los Récords Guinness que la acredita como lugar de origen del primer fuego artificial documentado, atribuido a Li Tiang, monje que vivió cerca de lo que hoy es Liuyang durante época de la dinastía Tang, entre los años 618 y 907 d.C.

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