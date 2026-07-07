EUA lanza ataques contra Irán tras agresión a barcos en estrecho de Ormuz; crece temor por el petróleo

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló una vez más durante la jornada de hoy martes 7 de julio, luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara una serie de ataques contra objetivos iraníes como respuesta a las agresiones contra tres barcos comerciales mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio del petróleo mundial.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, las operaciones buscan “imponer costes elevados” a Teherán después de los incidentes registrados en la zona, los cuales Washington calificó como una violación del alto el fuego alcanzado semanas atrás.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

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¿Por qué Estados Unidos ataca a Irán?

Conforme a la versión difundida por CENTCOM, las fuerzas iraníes atacaron tres embarcaciones comerciales, entre ellas un buque gasero con bandera de Qatar y un petrolero saudí, provocando daños materiales, aunque sin víctimas entre las tripulaciones.

El Comando Central de Estados Unidos informó que su fuerzas comenzaron “a lanzar una serie de potentes ataques contra Irán para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

Agregó que estos nuevos ataques “responden a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”.

Footage shows plumes of smoke and a large fire following U.S. airstrikes on Shahid Haghani Port in Bandar Abbas. pic.twitter.com/INlNjA3OwM — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 7, 2026

Estados Unidos dijo que los barcos transportaban civiles, además de que calificó las acciones como “injustificadas y peligrosas”, al considerar que pusieron en riesgo la seguridad de una de las principales rutas marítimas del planeta.

Estados Unidos anuncia medidas económicas adicionales contra Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó la Licencia General X, emitida el pasado 21 de junio, y la sustituyó por la Licencia General X1, con lo que elimina parte del alivio temporal otorgado previamente a Irán respecto a determinadas operaciones petroleras.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante?

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y constituye el principal paso marítimo para las exportaciones de petróleo y gas de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Por esta vía circula una gran parte del suministro energético mundial, por lo que cualquier incidente puede provocar volatilidad en los precios internacionales del petróleo, afectar las cadenas de suministro y generar incertidumbre en los mercados financieros.

Debido a su ubicación estratégica, esta región es escenario de múltiples crisis militares y diplomáticas durante las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los puntos más sensibles para la seguridad internacional.

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