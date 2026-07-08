VIDEO capta momento exacto en que deslave desata caos en India; personas corren para salvar sus vidas

¡Deslizamiento de tierra en la India! Las imágenes del desastre ocurrido en el estado de Kerala muestran cómo en cuestión de segundos desciende una enorme masa de lodo, obligando a docenas de personas a correr por sus vidas mientras equipos de rescate continúan la búsqueda de desaparecidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó durante el deslizamiento de tierra en la India?

Un devastador deslave de tierra y lodo provocado por las intensas lluvias del monzón dejó un saldo de al menos cinco personas muertas, varios heridos, además de desaparecidos en el distrito de Wayanad, al sur de India.

Esta tragedia sucedió cerca de un proyecto de construcción de un túnel, donde toneladas de tierra, rocas, además de lodo descendieron violentamente por una ladera, arrasando con vehículos, maquinaria e infraestructura.

Los equipos de rescate trabajan entre los escombros tras un deslizamiento de tierra cerca del puente Meenakshi en Wayanad. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros tras un deslizamiento de tierra cerca del puente Meenakshi, próximo a una obra de construcción de un túnel en el distrito de Wayanad, en el estado sureño de Kerala, India, el 7 de julio de 2026. REUTERS/CK Thanseer. (CK Thanseer/REUTERS)

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, y en las imágenes se observa cómo una gigantesca ola de lodo avanza a gran velocidad mientras varias personas corren desesperadamente para escapar. De hecho, una pipa fue arrastrada por la fuerza del deslave, en una escena que ya le dio la vuelta al mundo.

Las autoridades locales atribuyen el desprendimiento de tierra a las lluvias torrenciales asociadas al monzón, que durante las últimas horas han azotado gran parte del estado de Kerala. Sin embargo, funcionarios estatales también investigan si la acumulación de tierra y materiales de excavación en la zona de las obras contribuyeron a agravar el colapso del terreno.

Un deslave arrastró un camión cisterna que arremetió contra un grupo de personas en Wayanad, India Una enorme pila de arena y basura de una construcción que ser realizaba en un túnel aledaño se vino abajo tras fuertes lluvias. Por lo menos tres trabajadores murieron y otros cinco están dados como desaparecidos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.