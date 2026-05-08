La historia de la humanidad como la conocíamos está a punto de cambiar por completo tras la desclasificación de más archivos sobre el fenómeno OVNI, pues este viernes 8 de mayo el Departamento de Guerra de los Estados Unidos (EUA) dio a conocer más detalles sobre los también llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI)

Fue por instrucción directa del presidente de EUA, Donald Trump, que se revelaron archivos sobre el fenómeno OVNI relacionados con la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), así como de la misma NASA y el FBI.

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Imágenes de OVNIS desclasificadas por EUA 2026

Imágenes y videos desclasificados y que fueron obtenidos por la agencia internacional Reuters, muestran una serie de tomas en las que se aprecian siluetas similares a las de una nave espacial, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la toma de un posible objeto metálico color dorado que fue captado en 2023.

De acuerdo con la información oficial que se dio desde EUA, el objeto que se aprecia en la imagen fue descrito así por una serie de testigos que afirmaron verlo de primera mano. Se detalló que este es un boceto realizado a partir de los testimonios que se dieron en septiembre de 2023.

¿Dónde ver los archivos de OVNIS desclasificados por EUA?

El comunicado oficial de las autoridades de los Estados Unidos, señala que los 162 archivos que se han desclasificado hasta el momento se pueden corroborar directamente en el siguiente enlace oficial, en el cual se dan más detalles sobre el fenómeno OVNI.

Es importante señalar que en esta página se podrán encontrar imágenes y videos de supuestos OVNIS que han sido captados en los últimos años y los cuales, han generado un sin fin de debates a nivel internacional.

¿Por qué se desclasificaron los archivos de OVNIS en EUA?

Vale la pena mencionar que la desclasificación de estos archivos se logró tras la orden directa de Donald Trump, el cual desde el inicio de su mandato señaló que daría mayor transparencia en la materia.

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