¡Alerta en Manhattan! Edificio amenaza con colapsar; fotografía de columna doblada causa pánico en NY

Un edificio de 37 pisos en Manhattan y que se encuentra en remodelación mantiene en alerta a las autoridades de Nueva York, luego e que dos de sus columnas de soporte cedieran, provocando deformaciones estructurales, además de hundimientos en varios niveles del inmueble. La imagen de una columna doblada causa furor en redes sociales mientras que ya realizó la evacuación de edificios cercanos, entre estos una escuela, mientras equipos de ingenieros trabajan para evitar un posible derrumbe.

Conforme al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), la emergencia fue reportada poco antes de las 8:00 de la mañana, cuando se recibió una llamada por la caída de ladrillos desde el rascacielos ubicado sobre la calle 42, cerca de la Grand Central Terminal.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently… pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

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¿Qué pasa en el edificio de Manhattan?

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia detectaron que dos columnas estructurales se deformaron entre los pisos 21 y 22, además de identificar hundimientos en distintos niveles del inmueble en construcción.

El edificio, que anteriormente fue la sede corporativa de Pfizer, se encuentra en proceso de renovación para convertirse en un complejo residencial de mil 600 departamentos, que se tiene previsto su construcción finalice para 2027.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron calles aledañas al tránsito vehicular y peatonal, además de ordenar la evacuación de inmuebles cercanos.

LIVE UPDATES EVACUATED MANHATTAN BUILDING IRONICALLY FORMER HEADQUARTERS BY PFIZER VACCINES



Remains Unstable as Officials Warn of Partial Collapse City officials set up a multiblock “frozen zone” around the building, a construction site near Grand Central Terminal. Beams were… pic.twitter.com/k6IkaYdwLS — SANTINO (@TheRealSantino) July 7, 2026

¿Existe riesgo de colapso en Nueva York?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que la principal preocupación es que el edificio continuaba registrando movimientos horas después del incidente, lo que incrementa el riesgo para la zona.

Especialistas en ingeniería estructural y personal de emergencia permanecen trabajando para estabilizar la construcción y determinar las causas de la falla. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque el perímetro de seguridad continúa vigente mientras avanzan los trabajos.

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