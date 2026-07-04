Ucrania golpea terminal petrolera y causa cortes de luz en Rusia

Los ataques ucranianos contra Rusia dañaron una terminal petrolera en San Petersburgo, que había sido atacada en junio, y dejaron parcialmente sin luz la capital de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania.

Las fuerzas de defensa antiaérea repelieron un ataque con drones enemigos en San Petersburgo y la región de Leningrado. El ataque impactó en el territorio de una terminal petrolera en el distrito de Kirovsky de San Petersburgo — informó el gobernador de la segunda ciudad más grande del país, Alexander Beglov, en redes sociales.

Según videos que circulan por la red, se aprecian varias columnas de humo que salen desde la terminal. El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, afirmó que las defensas antiaéreas abatieron 72 drones durante la noche, aunque los restos de un aparato derribado cayeron en el puerto de Visotsk.

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¿Por qué hubo cortes de luz en Rusia?

Mientras tanto, en Bélgorod, se produjeron cortes de luz en distintos puntos de la urbe tras impactos de drones contra la central termoeléctrica.

“Los servicios públicos y los equipos de emergencia han estado trabajando toda la noche para atender las consecuencias del ataque con misiles del enemigo en Bélgorod”, señaló el gobernador, Alexander Shuvaev en redes sociales.

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Por su parte, las autoridades de la región de Pskov también informaron haber abatido más de 30 drones, aunque la caída de uno de ellos dejó tres heridos civiles.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó haber abatido un total de 389 drones durante la pasada noche en las regiones de Belgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Leningrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Sarátov, Smolensk, Tver, Tula, Krasnodar, la región de Moscú y la anexionada península ucraniana de Crimea.

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