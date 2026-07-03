Brote de Norovirus en crucero de EUA deja más de 100 enfermos: estos son sus síntomas y así se transmite

Un brote de Norovirus enciende las alertas sanitarias en Estados Unidos luego de que más de 100 personas resultaran contagiadas mientras se encuentran a bordo del crucero Ruby Princess, de la compañía Princess Cruises. De acuerdo con un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 103 pasajeros y 23 miembros de la tripulación presentaron síntomas de enfermedad gastrointestinal durante el viaje.

La embarcación con 3 mil 32 pasajeros y mil 144 tripulantes, zarpó de San Francisco durante la jornada del pasado 12 de junio con un itinerario por Alaska y Canadá, y tenía previsto regresar el 2 de julio. Fue hasta más de dos semanas después del inicio del recorrido cuando los CDC de Estados Unidos recibieron el reporte de un posible brote y comenzaron el seguimiento epidemiológico.

🚨 CRUISE SHIP LOCKED DOWN IN SAN FRANCISCO AFTER NOROVIRUS OUTBREAK



Ruby Princess hit with 102 passengers + 23 crew sick on 20-day Alaska voyage. Docked at Pier 27 for deep cleaning & disinfection. Symptoms: vomiting, diarrhea. pic.twitter.com/5sBHigX2Av — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) July 3, 2026

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¿Qué es el norovirus y por qué es tan contagioso?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los norovirus son uno de los principales causantes de gastroenteritis aguda en el mundo y destacan por su alta capacidad de transmisión.

Cabe decir que existen al menos 25 familias de norovirus, capaces de provocar infecciones gastrointestinales que se propagan con facilidad, especialmente en espacios cerrados y concurridos como hospitales, guarderías, asilos, escuelas y cruceros. En las embarcaciones, el contagio puede ocurrir por:

Consumo de agua o alimentos contaminados

Manipulación inadecuada de alimentos

Contacto con superficies contaminadas, donde el virus puede permanecer viable hasta 48 horas

Convivencia cercana con personas infectadas.

¿Cuáles son los síntomas del Norovirus?

Según la UNAM, los síntomas suelen aparecer entre 12 horas y dos días después del contagio y entre los que más de destacan son:

Náuseas repentinas

Vómito

Diarrea sin sangre

Dolor abdominal

Fiebre.

El mayor riesgo de esta enfermedad es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En los niños mayores de un año suele predominar el vómito, mientras que en los lactantes la diarrea es el síntoma más común.

¿Cómo se puede prevenir el contagio de Norovirus?

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas de higiene para reducir el riesgo de transmisión.

Lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente

Desinfectar superficies de uso común

Consumir agua y alimentos preparados en condiciones higiénicas

Evitar el contacto con personas enfermas y aislar a quienes presenten síntomas.

Más de 100 pasajeros aislados en un crucero estadounidense 🇺🇸



🦠Varias personas a bordo del Ruby Princess presentaron síntomas gastrointestinales agudos durante una travesía de 20 días. Tras superar el umbral de emergencia del CDC, la embarcación fue sometida a una desinfección… pic.twitter.com/tikkqZdsJa — Ñanduti (@nanduti) July 3, 2026

No es el primer brote en un crucero de la compañía

Este incidente no es un caso aislado, según los CDC, en mayo de 2026 otro crucero de Princess Cruises registró un brote similar durante una travesía por el Atlántico.

En aquella ocasión, 102 pasajeros y 13 tripulantes desarrollaron síntomas gastrointestinales entre el 28 de abril y el 11 de mayo.

Aunque la mayoría de las personas se recupera en pocos días con hidratación adecuada, los especialistas insisten en que la prevención y el aislamiento oportuno son fundamentales para contener estos brotes, especialmente en espacios donde miles de personas conviven durante varios días.

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