Los cruceros son un medio de transporte que se asocian al lujo y a los viajes vacacionales, sin embargo, nuevamente se encuentran en el centro de la polémica tras los contagios de norovirus y hantavirus.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, señaló que seguramente habrá más casos de hantavirus entre los pasajeros del crucero MV Hondius, sin mencionar que hay una alerta luego de que algunos viajeros bajaran tras registrarse la primera muerte.

Pero, ¿qué relación tiene la propagación de estos virus con los cruceros internacionales? Y es que no es la primera vez que las enfermedades se extienden a través de esta vía.

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Cruceros y el riesgos de infecciones

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), la presencia de un gran número de personas en entornos semicerrados como los cruceros significa un mayor riesgo de contraer infecciones.

Para controlarlas es necesario tomar medidas sanitarias como:

Tener una buena higiene personal

Manipular de forma segura los alimentos y el agua

Vacunarse para prevenir enfermedades

Es decir que las condiciones para que no se propague alguna infección no son solo tarea de las autoridades del barco, sino también de los pasajeros. Si ambas se descuidan los microorganismos infecciosos encuentran un entorno adecuado para su propagación.

¿Por qué se propaga un virus en un crucero?

Un virus o agente infeccioso se propaga fácilmente por un crucero y es capaz de causar una morbilidad significativas por los siguientes factores:

Interacción cercana entre un gran número de personas aumenta el riesgo de que un pasajero se exponga a secreciones respiratorias y virus respiratorios

Hay interacciones en los comedores y salas de recreo

El pasajero promedio de los cruceros son personas mayores que pueden padecer enfermedades crónicas, lo que lo hace más susceptible a las infecciones y complicaciones.

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