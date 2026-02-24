5 estados que los estadounidenses tienen prohibido visitar tras la muerte de “El Mencho”

La muerte de “El Mencho” y los incidentes violentos que le siguieron en Jalisco llevaron al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos en México a emitir una alerta de seguridad especial para 5 estados que se recomiendan no visitar de forma temporal, de acuerdo con un comunicado difundido este martes y replicado en redes sociales.

La advertencia indica que ciertos estados y áreas del país ahora requieren que los ciudadanos estadounidenses se resguarden en el lugar donde se encuentren, debido a operativos de seguridad en curso,

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los Estados que los estadounidenses no deben visitar en México?

En Jalisco, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, se pide a los ciudadanos estadounidenses no trasladarse hasta que se restablezca la seguridad por completo. Zonas cercanas en Nayarit, como Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, también están bajo la misma recomendación.

En Baja California, incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada, la embajada indica permanecer en el lugar hasta que las condiciones mejoren, de acuerdo con un comunicado difundido el 24 de febrero por parte del Departamento de Estado.

ALERTA DE SEGURIDAD – ACTUALIZACIÓN 6: OPERACIONES DE SEGURIDAD EN CURSO – MISIÓN DE EE. UU. EN MÉXICO (24 DE FEBRERO DE 2026)



Ubicaciones: México



Evento:

El transporte público y los negocios continúan regresando a sus operaciones normales tras una operación de las autoridades… pic.twitter.com/txqpIrTWTB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 24, 2026

Lea también: ¿Qué deben hacer los ciudadanos de Estados Unidos varados en México?

¿Cómo solicitar apoyo para regresar a Estados Unidos desde México?

El gobierno estadounidense activó canales de asistencia consular y una línea directa de crisis disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de orientar a sus ciudadanos ante cancelaciones de vuelos, restricciones de movilidad o emergencias por los disturbios.

Los ciudadanos que llamen desde Estados Unidos o Canadá pueden comunicarse al 1-888-407-4747, mientras que quienes se encuentren fuera del país, incluido México, deben marcar el +1 202-501-4444 para recibir apoyo directo.

Lea también: El Mencho: la millonaria fortuna que acumuló al frente del CJNG según la DEA

‘El Mencho’ cayó tras reunirse con una pareja sentimental