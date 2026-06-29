OFICIAL: Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú tras concluir conteo de votos

El conteo de votos llegó al 100% en Perú, por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mismo que dio como ganadora a la derechista Keiko Fujimori al obtener el 50.135% de los sufragios válidos,

El segundo lugar fue para el izquierdista Roberto Sánchez, quien sumó el 49.865%, por lo que la diferencia fue de menos de 50 mil votos.

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

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¿Cuándo proclamarán los resultados oficiales en Perú?

Tal como lo marca la ley del país sudamericano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará el resultado oficial el próximo viernes 3 de julio, ahí mismo Fujimori será declarara presidenta electa del país.

Asimismo, se dio a conocer que el 15 de julio recibirá las credencias y, además, el 28 de julio será investida como presidenta en un acto en el Parlamento, coincide con el día nacional de Perú.

¿Quién es Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú?

Keiko Fujimori es hija de Susana Higuchi y Alberto Fujimori, expresidente de Perú, es por eso que en 1994 fue primera dama con tan sólo 19 años tras el divorcio de sus padres.

La primera vez que se postuló a la presidencia fue en 2011, pero perdió con Ollanta Humala en la segunda vuelta, en aquella ocasión la diferencia fue de poco más de 447 mil votos.

La segunda ocasión fue en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, quien le ganó, también en segunda vuelta, por 41 mil sufragios; mientras que en 2021 se enfrentó a Pedro Castillo y también fue derrotada.

Paralelamente, en 2009 fundó el partido Fuerza Popular, del cual es su principal dirigente. Además, cuenta con estudios en la Universidad de Boston y la de Columbia.

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