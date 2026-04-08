Elecciones en Perú; votarán por nuevo presidente entre Fujimori y un comediante

El próximo 12 de abril, al menos 27 millones de peruanos tendrán una importante encomienda participar en las elecciones que decidirán a los integrantes del Parlamento andino, senadores, diputados, vicepresidentes, así como al presidente del país, un lugar que será disputado por 35 personajes, algunos con linaje político como Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.

Otro contendiente es el comediante Carlos Álvarez, aseguró que en caso de ganar, creará un corredor humanitario para controlar la migración en su país.

Más información en Azteca Noticias.