Resultados de las elecciones presidenciales de Perú 2026; ya hay ganador de la primera vuelta

Las elecciones presidenciales de Perú en 2026 parecen haber marcado un rumbo para el país sudamericano, pues la candidata Keiko Fujimori se perfila como una de las grandes ganadoras de la primera vuelta presidencial, de acuerdo con los sondeos a pie de urna difundidos este domingo12 de abril.

Aunque logra una ventaja de hasta cuatro puntos porcentuales frente a algunos de sus competidores, el escenario obliga a una segunda vuelta, manteniendo la incertidumbre política en el país. En adn Noticias, te contamos los detalles de este ejercicio democrático.

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¿Quién ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú 2026?

Las primeras estimaciones tras el cierre de casillas de las elecciones presidenciales de Perú colocan a Rafael López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, con tan solo el 17,7%. Le sigue la derechista Keiko Fujimori consolidando su regreso como una de las figuras más influyentes del panorama político peruano.

Sin embargo, al no alcanzar el porcentaje necesario para una victoria definitiva, la elección se definirá en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Este escenario no es nuevo en Perú, donde la fragmentación del voto suele impedir triunfos contundentes en primera instancia.

Los delincuentes ya no vivirán gratis del Estado: tendrán que trabajar. Construiremos penal de máxima seguridad, cerraremos nuestras fronteras y no dudaremos en salir de la Corte IDH si es necesario para proteger a tu familia. pic.twitter.com/VBTBA05Czr — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) March 30, 2026

De acuerdo con los datos preliminares, la diferencia entre el primer y segundo lugar es relativamente estrecha, lo que anticipa una contienda cerrada en las próximas semanas. La autoridad electoral continuará con el conteo oficial para confirmar las tendencias y anunciar resultados definitivos.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es una figura ampliamente conocida en Perú. Hija del expresidente Alberto Fujimori, ha sido candidata presidencial en múltiples ocasiones y lidera el partido Fuerza Popular.

Su carrera política ha estado marcada tanto por un fuerte respaldo de sectores conservadores como por cuestionamientos y polémicas que han polarizado a la sociedad peruana. A pesar de ello, ha logrado mantenerse como una contendiente constante en las elecciones de Perú.

En esta ocasión, su avance a la segunda vuelta refuerza su presencia política y la coloca nuevamente en la antesala de la presidencia, un objetivo que ha buscado en procesos anteriores.

¿Qué sigue tras los resultados de la primera vuelta?

Una vez que se conozcan los resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, la carrera por la silla presidencial seguirá su curso. Los candidatos deberán ampliar sus bases de apoyo en un electorado dividido.

El resultado final aún está abierto, pero el liderazgo de Fujimori en esta primera vuelta redefine el tablero político. La segunda vuelta será clave para definir quién asumirá la presidencia en un momento crucial para el país. Por el momento, la fecha tentativa apunta al 7 de junio de 2026.