“Ningún país puede cobrar peajes”: Advertencia de EUA sobre el estratégico estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente vuelve a sumar un nuevo capitulo entre Estados Unidos e Irán, esto luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio asegurara que: “Ningún país puede cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional. Es derecho internacional vigente”, esto en referencia el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta nueva declaración fue realizada durante una gira diplomática de Rubio por el Golfo Pérsico, en la que busca presentar a los aliados árabes de Washington, los avances acerca de las negociaciones destinadas a reductor la tensión en la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que cualquier intento de Irán por cobrar por el tránsito marítimo en esta vía sería contrario al derecho internacional, además de que afectaría el libre comercio global.

"That's the law."



Secretary of State Marco Rubio rejecting any suggestion that countries could impose tolls or transit fees in the Strait of Hormuz, calling such a move a clear violation of international law.



"No country is allowed to charge tolls or fees on an international… pic.twitter.com/eoDg1w33Rt — Fox News (@FoxNews) June 23, 2026

El estrecho de Ormuz es considerado en los puntos marítimos más estratégicos del planeta; ubicado entre Irán y Omán. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar arábigo.

Por esa ruta transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, según datos de organismos internacionales de energía y análisis del mercado petrolero.

Cualquier interrupción en el paso de buques puede provocar un aumento inmediato en los precios del petróleo, además de generar incertidumbre en mercados globales.

Por ello, la posibilidad de que Irán tuviera algún tipo de control económico sobre esta vía despierta preocupación entre gobiernos y actores energéticos.

¿Qué contempla el borrador de acuerdo con Irán?

De acuerdo con información discutida por funcionarios estadounidenses y aliados regionales, el borrador de entendimiento entre Estados Unidos e Irán incluye elementos que han generado inquietud en varios países árabes.

Entre estos, se destaca la ausencia de límites del programa de misiles balísticos iraní, la creación de un fondo de reconstrucción estimado en 300 mil millones de dólares, además de disposiciones que podrían ampliar la influencia regional de Teherán.

Estas condiciones han provocado reservas entre los países del golfo que consideran que concesiones excesivas podrían alterar el equilibrio de seguridad en Medio Oriente.

De manera paralela, Rubio y el Vicepresidente estadounidense JD Vance sostuvieron una conversación con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados recientemente en Suiza.

Según funcionarios estadounidenses, continúan las conversaciones para establecer mecanismos que permitan fortalecer y supervisar el cumplimiento de alto al fuego entre Líbano e Israel. Mientras las negociaciones avanzan, el futuro del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas más sensibles para la economía mundial.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos marítimos más estratégicos del planeta. Ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por esta ruta transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, según datos de organismos internacionales de energía y análisis del mercado petrolero. Cualquier interrupción en el paso de buques puede provocar aumentos inmediatos en los precios del petróleo y generar incertidumbre en los mercados globales.